Bombay High Court: ‘स्मोकिंग तंबाखू’ खाद्यपदार्थ नाही; एफएसएस कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही, नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर : सिगारेटमधील तंबाखू हा ‘खाद्यपदार्थ’ नसल्याने त्यावरून अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या (एफएसएस कायदा) तरतुदींनुसार त्याच्यावर कारवाई करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. .ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.त्यानुसार, राजू ऊर्फ राजेश येमुलवार आणि कुशल ऊर्फ सनी पटेल यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्हे रद्द करण्यात आले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती मेहरोज खान पठाण यांनी निर्णय दिला. वणी पोलिसांनी २०२० मध्ये ऑटोमधून तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केल्यानंतर दोघांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते..मात्र, रासायनिक विश्लेषकाच्या अहवालात जप्त पदार्थ ‘स्मोकिंग तंबाखू’ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. १५ जुलै २०२०च्या अधिसूचनेनुसार फ्लेवर्ड, सुगंधित किंवा अन्य पदार्थ मिसळलेल्या तंबाखूवर बंदी होती. मात्र, ‘स्मोकिंग तंबाखू’ हा प्रतिबंधित पदार्थांच्या यादीत येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विशेष म्हणजे, अन्न व औषध प्रशासनाने ३ मे २०२१ रोजी पोलिसांना पत्र देऊनही याच बाबीची स्पष्टता केली होती..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.‘स्मोकिंग तंबाखू’ हा सीओटीपीए कायद्याच्या कक्षेत येतो. पण, या प्रकरणात त्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली नव्हती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या बाबींचा विचार करून केळापूर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा २८ जानेवारी २०२६ चा आदेश रद्द करण्यात आला. दोन्ही आरोपींना संबंधित सर्व गुन्ह्यांतून दोषमुक्त करण्यात आले. आरोपींतर्फे एस. ए. मोहता यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.