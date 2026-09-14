विदर्भ

Bombay High Court: ‘स्मोकिंग तंबाखू’ खाद्यपदार्थ नाही; एफएसएस कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही, नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Nagpur Bench Says FSS Act Cannot Apply To Smoking Tobacco: सिगारेटमधील तंबाखू ‘खाद्यपदार्थ’ नसल्याचे हायकोर्टाचे स्पष्ट निरीक्षण; एफएसएस कायद्यान्वये कारवाई अमान्य ठरवत दोघांना दिलासा
Bombay High Court Nagpur Bench Gives Relief To Two Accused Says FSS Act Cannot Be Used Against Smoking Tobacco

Bombay High Court Nagpur Bench Gives Relief To Two Accused Says FSS Act Cannot Be Used Against Smoking Tobacco

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : सिगारेटमधील तंबाखू हा ‘खाद्यपदार्थ’ नसल्याने त्यावरून अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या (एफएसएस कायदा) तरतुदींनुसार त्याच्यावर कारवाई करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.

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