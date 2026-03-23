Amravati News: पोलिस ठाण्यातच महिला पोलिसाला सर्पदंश;अमरावतीच्या गाडगेनगर पोलिस ठाण्यामधील घटना, रात्रपाळीत ड्यूटी अन्..

अमरावती : शहरातील गाडगेनगर पोलिस ठाण्यामध्ये कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्यास खोलीत शिरलेल्या सापाने दंश केल्याने त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रेमलता वाघाडे, असे महिला पोलिस शिपायाचे नाव आहे. शनिवारी (ता. २१) त्यांची रात्रपाळीत ड्यूटी होती..गाडगेनगर ठाण्यात स्टेशनडायरीच्या हॉलमध्ये वॉकीटॉकी (संदेशवहन) यंत्राची खोली आहे. तेथे प्रेमलता वाघाडे या तैनात होत्या. अचानक त्याच खोलीत मध्यरात्रीनंतर दोनच्या सुमारास एक साप शिरला. नकळत सापाने त्यांना दंश केल्याने तातडीने त्यांना उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, असे पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी सांगितले..रविवारी (ता. २२) पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांनी रुग्णालयात जाऊन महिला पोलिस प्रेमलता वाघाडे यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. सर्पदंशामुळे रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या महिला पोलिस हेमलता वाघाडे यांच्या प्रकृतीत सुधारणा असल्याचे पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी सांगितले..ठाण्याच्या मागे झाडेझुडुपेशासकीय ज्ञानविज्ञान संस्थेच्या बंद असलेल्या जुन्या क्वार्टरची दुरुस्ती करून गाडगेनगर ठाण्याचे कामकाज तेरा वर्षांपूर्वी येथे सुरू करण्यात आले. ठाण्याच्या समोरचा परिसर स्वच्छ केला असला तरी, मागील बाजूने मोठी झुडुपे आणि अस्वच्छता आहे.