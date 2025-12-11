Buldhana News : हार्वेस्टरने काढणी केलेल्या सोयाबीन खरेदीला ग्रेडर कडून रेड सिग्नल; शेतकऱ्यांने केला राडा; दिवस भर खरेदी केंद्र बंद!

संग्रामपूर (बुलढाणा) : जिल्ह्यातील जळगांव जामोदयेथील नाफेडच्या सोयाबीन केंद्रावर आणलेले सोयाबीन हार्वेस्टर ने काढलले आहे असे म्हणत ग्रेडर ने घेण्यास मनाई केली. त्यावेळी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्याने लेखी द्या म्हणत एकतर माल मोजा नाहीतर मी जाळून घेतो. असे म्हणताच एकच खळबळ उडाली. आणि लगेच जळगावं जा पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. हा प्रकार 10 डिसेंबर रोजी जळगावं जा मध्ये घडला असून दिवसभर संपूर्ण खरेदी बंद ठेवण्यात आली. आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले. दुसरे दिवशी सदर शेतकऱ्याची समजूत काढून माल सफाई करून आणा असे सांगण्यात आले. व खरेदी सुरु करण्यात आली..यंदा आधारभूत धान्य खरेदी साठी प्रत्येक केंद्रावर बाहेरून एजन्सी मार्फत नाफेड ने ग्रेडर दिले आहेत. त्यांना दर्जेदार माल खरेदी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. सोबतच हार्वेस्टर ने काढलेला माल घेऊ नये असे सांगितल्याने सोयाबीन चांगले असतांना नाकारले जात आहे. ह्या अडचणी प्रत्येक केंद्रावर येत आहेत. यातूनच 10 डिसेंबर रोजी जळगावं जा च्या केंद्रावर राडा झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या परिसरात सोयाबीन पेरणी क्षेत्र असल्याने मजुराची टंचाई आणि महागडे रेट पाहता बहुतांश शेतकऱ्यांनी हार्वेस्टर चा पर्याय उत्तम समजला. त्यात आता तेच सोयाबीन सरकार घेत नाही म्हटल्यावर शेतकऱ्यांना ते सोयाबीन बाजारात पडेल भावाने विकण्याची वेळ आली. .Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी किंवा स्वबळावर कॉंग्रेस सज्ज; उमेदवारांची निवड सुरू!.सरकार च्या या धोरणामूळे शेतकरी संताप व्यक्त करीत असून केंद्रावरील अधिकाऱ्यांना त्याला सामोरे जावे लागत आहे. यात काहीतरी तडजोड करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्याचे सोयाबीन खरेदी करावी. अशी मागणी जोर धरीत आहे. कायदा व सुव्यवस्था चा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे व शेतकरी आक्रमक झाल्यामुळे याठिकाणी पोलीस प्रशासन प्राचारन करण्यात आले. यावेळी ठाणेदार नितीन पाटील यांनी नाफेड व खरेदी केंद्र व्यवस्थापक व शेतकरी यांच्यात मध्यस्थिती भूमिका घेतली..ग्रेडर कडून सोयाबीन हार्वेस्टर ने तयार केले असल्यामुळे आम्ही खरेदी करू शकत नाही असे उत्तर मिळाले. मी लेखी पंचनामा देऊन सोयाबीन खरेदी होणार नाही असे पत्र मागितल्यावरही कुठलेच पत्र न दिल्याने काल दिवसभर त्यांनी जळगांव जामोद येथील खरेदी केंद्र बंद ठेवले.श्री रुस्तम निळकंठ दाभाडे शेतकरी सावरगाव.Pune Metro : पुणे महानगराच्या वाढत्या वाहतुकीवर तोडगा काढण्यासाठी मेट्रो टप्पा–२ आणि रिंग रोडला गती द्या! - आमदार शिरोळे यांची ठाम मागणी.मुळात सरकार ला शेतकऱ्याचे सोयाबीन खरेदी करायचीच नाही. म्हणून चं असे अफलातून नियम व अटी घालण्यात आल्या. माल जर दुय्यम प्रति चा असेल तर त्याला दुय्यम रेट ठरवायला पाहिजे होता. एकदम नकार देणे उचित नाही. ज्या पद्धतीने पूर्वी ग्रेडिंग ची पद्धत होती. ती अंमलात आणल्या गेली असती खरेदी करायची असती तर. हे काहीतरी कारणे देऊन वेळ काढुपणा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा राग अनावर होणे साहजिक आहे. यातूनच कालचा प्रकार घडला.श्री प्रेसनजित पाटील सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जळगावं जा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.