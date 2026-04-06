Vidarbha News: राज्यातील शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम; शाळांमध्ये ११, १५ आणि २२ एप्रिलला तीन दिवस पटपडताळणी प्रक्रिया

नंदोरी: राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पट पडताळणी एकाच वेळी करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यभरातील शाळांमध्ये ११, १५ आणि २२ एप्रिल २०२६ या तीन दिवशी ही पडताळणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, परीक्षा आणि शाळांमधील नोंदी यांची पडताळणी करून पटपडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे..दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र पटपडताळणी करण्याची आवश्यकता नसून, त्यांच्या बोर्ड परीक्षेतील उपस्थितीच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, इंग्रजी आणि भौतिकशास्त्र या विषयांच्या वार्षिक परीक्षांच्या दिवशीच पटपडताळणी केली जाणार आहे..इयत्ता दुसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अर्थात विद्या प्राधिकरण यांच्या नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी परीक्षांच्या दिवशी केली जाणार आहे. त्यानुसार ११, १५ आणि २२ एप्रिल रोजी या विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करण्यात येणार आहे. नववीच्या विद्यार्थ्यांची पडताळणीही याच तारखांना होणार असल्याने मराठी, गणित व इंग्रजी विषयांच्या वार्षिक परीक्षा अनुक्रमे ११, १५ आणि २२ एप्रिल रोजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..लॉगिनद्वारे हाेणार नोंदइयत्ता अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, भौतिकशास्त्र आणि इंग्रजी या विषयांच्या परीक्षादेखील याच तारखांना आयोजित करण्याचे सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून राज्यभर एकाच वेळी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईल. या प्रक्रियेसाठी स्टुडंट पोर्टलवर मुख्याध्यापक लॉगिन क्लस्टरप्रमुख लॉगिन, गटशिक्षणाधिकारी लॉगिन, शिक्षणाधिकारी लॉगिन अशा विविध लॉगिन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शाळांना भेट देणारे पथक या लॉगिनद्वारे उपस्थित आणि अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची नोंद करणार आहेत..मनुष्यबळाची आवश्यकतापटपडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, लेखाधिकारी, डाएटचे अधिव्याख्याते तसेच इतर प्रशासकीय अधिकारी यांची पथकांमध्ये नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ही पथके प्रत्यक्ष शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करतील. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) यांनी शाळानिहाय नियोजन करून आवश्यक तयारी करावी, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.