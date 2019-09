सुनील मिश्रा म्हणाले, देशातील मंदीला आपत्ती घोषित करा

नागपूर : देशातील आर्थिक मंदीला आपत्तीकाळ घोषित करा, अशी विनंती सुनील मिश्रा यांनी हायकोर्टात याचिकेमार्फत केली आहे. याप्रकरणी फेब्रुवारीत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले होते. राष्ट्रपती कार्यालयातून हे पत्र गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालयातून वित्त मंत्रालयाला हस्तांतरीत केले होते. मात्र, त्यावर कुठलेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे मिश्रा यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

उच्च न्यायालयामध्ये मिश्रा यांची पूर्वीची याचिका प्रलंबित आहे. त्यामध्ये त्यांनी विदेशी कर्जावर चिंता व्यक्त करीत श्‍वेतपत्र जाहीर करावे, अशी विनंती केली आहे. याच याचिकेला पत्र जोडत देशात आर्थिक आपत्तीकाळ लागू करण्याची मागणी केली आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. याचिकेनुसार, माहितीच्या अधिकारामध्ये मिळालेल्या माहितीच्या आधारे देशातील विविध संस्थांवर वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या 22 लाख 510 कोटींच्या कर्जाचा डोंगर आहे. 2001 साली देशातील प्रत्येक नागरिकांवर चार हजार 638 रुपयांचे विदेशी कर्ज होते. 2011-12 सालापर्यंत प्रत्येक नागरिकांवर 18 हजार 81 रुपयांचे कर्ज झाले.

वर्तमानातील विदेशी कर्जाचे आकडे केंद्र सरकार त्यांना देत नसल्याचे याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. केंद्र सरकारला एकूण विदेशी कर्जाची श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचे आदेश द्यावे तसेच त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या विदेशी कर्जातून मुक्‍त करावे, अशी विनंती मिश्रा यांनी न्यायालयाला केली आहे.

