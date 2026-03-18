भररस्त्यात वाघाला घेरलं, नंतर जवळ जाऊन...; ताडोबातील धक्कादायक प्रकार, गुन्हा दाखल

काही उत्साही नागरीक वाघाबरोबर सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ पद्मापूर–मोहर्ली रस्त्यावरचा असल्याची माहिती आता ताडोबा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. याप्रकरणी वन विभागाने कारवाई करत नागरिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या मार्गावर वाघ रस्ता ओलांडत असताना काही वाहनचालकांनी गाड्या थांबवून वाघाला घेरलं. त्यानंतर त्याच्या जवळ जाऊन सेल्फी व व्हिडीओ काढण्याचा प्रयत्न केला. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर वन विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वनन अधिकाऱ्यांच्या मते,या कृत्यांमुळे केवळ नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत नाही, तर वन्यजीवांनाही त्रास होतो..अरे तो वाघ आहे...! विदर्भात लोकांचा मुर्खपणा, मोबाईल कॅमेरा घेऊन जंगलच्या राजाचा पाठलाग, VIDEO VIRAL.ताडोबा क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला यांनी सांगितले की, पीआरटी पथके आणि वनरक्षक नियमितपणे गस्त घालत असतात, जेणेकरून जंगलातील रस्त्यांवर कोणतीही वाहने विनाकारण थांबू नयेत. 16 मार्च रोजीचा व्हायरल व्हिडीओ हा सफारी क्षेत्रातील नसून पद्मापूर–मोहर्ली सार्वजनिक रस्त्यावर वाघ रस्ता ओलांडत असतानाचा आहे..Tiger Hunting Video : मृत्यू समोर असताना मोर उडून गेला, पण वाघाच्या तावडीत 'त्या' हरणाच्या पिल्लाचा दुर्दैवी अंत झाला; जबड्यात धरलेली मान पाहून मन हेलावून जाईल!.पुढे त्यांनी सांगितलं की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाहनचालक आणि प्रवाशांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, वाहनाबाहेर उतरू नये आणि वन्यजीवांना त्रास होईल किंवा त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे आवाहन वन विभागाने करण्यात आलं आहे.