केंद्रप्रमुख होण्याचे शिक्षकांचे स्वप्न भंगणार

अमरावती: मागील 10 वर्षांपासून खोळंबलेली केंद्रप्रमुखांच्या भरतीची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली असून सरळसेवा तसेच विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून होणाऱ्या भरतीकरिता जिल्हापरिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे केंद्रप्रमुख होण्याचे स्वप्न भंगणार आहे.

पूर्वी केंद्रप्रमुखाचे पद प्राथमिक शिक्षकामधूनच पदोन्नतीद्वारे भरण्यात येत होते, मात्र नवीन शासन निर्णयानुसार केंद्रप्रमुखांच्या एकुण रिक्त पदांच्या 40 टक्के सरळसेवा भरतीने, 30 टक्के विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आणि केवळ 3 टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. याशिवाय केंद्रप्रमुख पदाकरिता पदवीधर शिक्षक म्हणून तीन वर्षांचा अनुभव आवश्‍यक करण्यात आला आहे. या तरतुदी लक्षात घेता पदवीधर व बीएड प्रशिक्षित असलेल्या सेवाज्येष्ठ प्राथमिक शिक्षकांनासुद्धा या प्रक्रियेत स्थान मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्रप्रमुख पदासाठी आवश्‍यक असलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता असून सुद्धा तसेच शिक्षक सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव असूनही जि.प. शिक्षक केंद्रप्रमुखपदापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे या पदासाठी जि.प. शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता लक्षात घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेच्या वेळी केली. बैठकीला उदय शिंदे, नाना जोशी, राजेंद्र पाटील, विजय कोंबे, राजन कारेगावकर, केदू देशमाने, सयाजी पाटील, आबा शिंपी आदी उपस्थित होते. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राउत, संभाजी रेवाळे, मनीष काळे, रवींद्र निंघोट, अशोक पारडे, राजेश सावरकर, सरिता काठोळे, योगिता जिरापुरे, विजय पुसलेकर, अर्चना सावरकर, छोटुसिंग सोमवंशी, प्रफुल्ल शेंडे, प्रमोद ठाकरे, मनोज ओळंबे, सुदाम राठोड, मधुकर चव्हाण आदींनी केली आहे.

Web Title: Teacher's dream of becoming a center will be broken