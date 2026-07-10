India IT Sector: टेक विश्वात ‘ले-ऑफ’चा भूकंप, भारताला फटका; मागील सहा महिन्यांतच १.१९ लाख जणांचा रोजगार गेला

-हर्षल कुथेनागपूर: खर्च कपात आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या नावाखाली जगभरातील नामांकित कंपन्यांनी सुरू केलेल्या नोकरकपातीमुळे (ले-आॅफ) लाखो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत १ जुलै २०२६ पर्यंत जगभरात तब्बल १.१९ लाखांहून अधिक टेक कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...या जागतिक नोकरकपातीत ७१.३३ टक्के वाट्यासह अमेरिका पहिल्या, तर ७.१६ टक्के वाट्यासह भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लेऑफ्स.एफवायआय या डेटा ट्रॅकिंग वेबसाइटच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील कर्मचारी कपातीचा दर सर्व क्षेत्रांमध्ये सारखा नसून शिक्षण क्षेत्राला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. .ऑनलाइन शिक्षणाची घटती मागणी आणि एआयच्या वाढत्या वापरामुळे या क्षेत्रातील २१.६७ टक्के नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. यापाठोपाठ १४.७३ टक्के नोकरकपातीसह फायनान्स क्षेत्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच फूड डिलिव्हरी आणि ग्राहक व्यवसाय क्षेत्रालाही ११ टक्क्यांचा फटका बसला आहे.....पण ‘एआय’नेच दाखवले आशेचे किरणएकीकडे नोकरकपातीचे संकट असतानाच, दुसरीकडे १४ क्षेत्रांमधील एआय आणि मशीन लर्निंगशी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये २५ टक्के वाढ झाली आहे. विमा आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक नोकरभरती दिसून आली. नोकरी डॉट कॉमच्या ''जॉबस्पीक'' अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जूनमध्ये एआय-संबंधित नोकऱ्या १६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. म्हणजेच कंपन्या आता पारंपरिक नोकऱ्यांऐवजी नवीन तंत्रज्ञानावर भर देत आहेत..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.टॉप-४ देशांमधील नोकरकपातीचा वाटा(जानेवारी २०२० ते जुलै २०२६)अमेरिका : ७१.३३ %भारत : ७.१६ %जर्मनी : ३.४३ %युनायटेड किंगडम : २.६४ %.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.