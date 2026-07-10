विदर्भ

India IT Sector: टेक विश्वात ‘ले-ऑफ’चा भूकंप, भारताला फटका; मागील सहा महिन्यांतच १.१९ लाख जणांचा रोजगार गेला

Global tech layoffs 2026 latest update: जागतिक टेक कंपन्यांच्या नोकरकपातीचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेनंतर भारताला; शिक्षण, फायनान्स आणि फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात गमावल्या
Tech Sector Faces Job Crisis: 119,000 Employees Laid Off in First Half of 2026

Tech Sector Faces Job Crisis: 119,000 Employees Laid Off in First Half of 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-हर्षल कुथे

नागपूर: खर्च कपात आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या नावाखाली जगभरातील नामांकित कंपन्यांनी सुरू केलेल्या नोकरकपातीमुळे (ले-आॅफ) लाखो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत १ जुलै २०२६ पर्यंत जगभरात तब्बल १.१९ लाखांहून अधिक टेक कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

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