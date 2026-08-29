Sindkhed Raja Crime : पोलीस असल्याची बतावणी अन् वृद्ध दाम्पत्याची लूट; रक्षाबंधन आटोपून परतताना २.१० लाखांचा ऐवज लंपास

सिंदखेड राजा - रक्षाबंधन आटोपून दुचाकीवरून गांवाकडे परतणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याला पोलिस असल्याची बतावणी करून अज्ञात दोघांनी अडविले. बतावणी करणाऱ्यांनी पवार दाम्पत्याला पोलिसांचे ओळख दाखवुन परिसरात चोऱ्या होत असल्याचे सांगत दागिने काढून बांधून ठेवण्यास सांगितले आणि नजर चुकवून तब्बल २ लाख १० हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची घटना ता.२९ ऑगस्ट सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास तालुक्यातील किनगांव राजा-सिंदखेड राजा महामार्गावर घडली..सवित्तर वृत्त असे की,धनु मानसिंग पवार वय ६८ वर्ष, अनुसया धनु पवार वय ६५ वर्ष रा.वडगांव तांडा, ता.जि.जालना हे रक्षाबंधनानिमित्त तालुक्यातील पांग्री उगले येथे आले होते. रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर दोघेही एम.एच २१ बी के २६७९ दुचाकीवरून आपल्या गांवाकडे परतत होते. किनगांव राजा ते सिंदखेड राजा मार्गावरील एचपी पेट्रोल पंपासमोरील पुलाजवळ पाठीमागून दुचाकीवर आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी हात दाखवून पवार दाम्पत्याला थांबविले..आम्ही पोलीस असल्याचे सांगत परिसरात चोऱ्या झाल्या असून, सुरक्षिततेसाठी अंगावरील दागिने काढून एका कापडात बांधून ठेवा, अशी बतावणी त्यांनी केली. पोलिस असल्याच्या भीतीने दाम्पत्याने अंगावरील सोन्याचे दागिने काढले.यामध्ये सुमारे ८ ग्रॅम वजनाची सोन्याची एक दाणी,अंदाजे किंमत १ लाख २० हजार रुपये, तसेच ६ ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी, अंदाजे किंमत ९० हजार रुपये,असा एकूण २ लाख १० हजार रुपयांचा ऐवज होता..अज्ञात व्यक्तींनी हा ऐवज लंपास करून घटनास्थळावरून पोबारा केला.पवार दाम्पत्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नातेवाईकांना तात्काळ संपर्क केला,व घटनेची सविस्तर माहिती दिली. नातेवाईकांनी किनगाव राजा महामार्गावर असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची पहाणी सुरू केली होती.या घटनेमुळे वाहन चालकांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.