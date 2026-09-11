विदर्भ

Amravati Tigress: ‘वाघीण पाहण्याचा मोह’ पडला महागात? ताफा तासभर थांबवला, उपचारादरम्यान वाघिणीचा मृत्यू

Tigress Dies After Rescue Convoy Was Delayed for an Hour: अधिकाऱ्याच्या ‘फोटोसेशन’च्या मोहामुळे ताफा तासभर थांबला, उपचाराला उशीर होऊन वाघिणीचा मृत्यू; निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
Rescued Tigress Dies During Treatment After One Hour Delay in Amravati Transport Sparks Questions Over Forest Department Decision

Rescued Tigress Dies During Treatment After One Hour Delay in Amravati Transport Sparks Questions Over Forest Department Decision

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सकाळ वृत्तसेवा
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पथ्रोट (जि. अमरावती): वनविभागातील एका अधिकाऱ्याला वाघीण पाहण्याचा मोह झाल्याने त्यांच्या आदेशामुळे तासभर ताफा थांबून ठेवावा लागला. त्यामुळे झालेला उशीर वाघिणीच्या जिवावर बेतल्याचे बोलले जात आहे. बावीस दिवसांच्या कालावधीत चार नरबळी व दुपटीने पशुंची शिकार करून दहशत पसरविणाऱ्या वाघिणीला जेरबंद करण्यात वनविभागाच्या टीमला सोमवारी यश आले होते.

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