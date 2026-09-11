Amravati Tigress: ‘वाघीण पाहण्याचा मोह’ पडला महागात? ताफा तासभर थांबवला, उपचारादरम्यान वाघिणीचा मृत्यू

पथ्रोट (जि. अमरावती): वनविभागातील एका अधिकाऱ्याला वाघीण पाहण्याचा मोह झाल्याने त्यांच्या आदेशामुळे तासभर ताफा थांबून ठेवावा लागला. त्यामुळे झालेला उशीर वाघिणीच्या जिवावर बेतल्याचे बोलले जात आहे. बावीस दिवसांच्या कालावधीत चार नरबळी व दुपटीने पशुंची शिकार करून दहशत पसरविणाऱ्या वाघिणीला जेरबंद करण्यात वनविभागाच्या टीमला सोमवारी यश आले होते. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.बेशुद्धीचे इंजेक्शन मारून (डार्ट) तिला पुढील उपचारासाठी नागपूरला घेऊन जात असताना वनविभागातील एका मोठ्या अधिकाऱ्याला वाघीण पाहण्याचा मोह झाला. त्याने त्वरित आदेश देऊन संपूर्ण ताफा थांबविला. वाघिणीला घेऊन जाणारा हा ताफा अंदाजे एक तासभर अंबाडा (मोर्शी) महामार्गावर थांबला. तेथे पोहोचल्यावर वाघिणीसोबत फोटोसेशन करून टीटीसीमध्ये घेऊन जा, एवढेच सांगून हा अधिकारी निघून गेला, असे सांगण्यात येत आहे. .आधीच एक तास वाया गेलेल्या वेळेचा विचार करून नागपूरच्या गोरेगाव सेंटरमध्ये सुरक्षित पोहोचणे जरुरीचे झाले होते. वेळेअभावी रस्त्यावरील एका शाळेत वाघिणीवर उपचार करण्याचा निर्णय घेऊन त्याठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली. येथे एक तास उपचार सुरू होता. उपचारादरम्यान वाघिणीची हृदयगती वाढून सायंकाळी सात वाजून ११ मिनिटांनी तिचा मृत्यू झाला. अधिकाऱ्याच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे वाघिणीचा जीव गेला, अशी खंत, खदखद, दुःख काहींमधून व्यक्त होत आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...वाघिणीच्या मृत्यूनंतर परतवाडा येथील टीटीसीमध्ये शवविच्छेदन करून त्याठिकाणीच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. परतवाड्यात ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाही तेथील मानद वन्यजीव रक्षकांना यापासून दूर ठेवण्यात आले. गेल्या तीन दिवसांपासून सतत या वाघिणीच्या मागे असलेल्या तज्ज्ञांनासुद्धा पंचनामा व शवविच्छेदनाच्या वेळी बोलविण्यात आले नाही, अशी माहिती आहे. याप्रकरणी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.