Gondia News: ‘डॉक्टरांनी बाळाची एकदाही तपासणी केली नाही’; तीन दिवसांच्या नवजात बाळाचा मृत्यू, हलगर्जीपणाचा आईचा आरोप

तिरोडा (जि. गोंदिया): जमुनिया (काचेवानी) येथील राखी विजय कोडापे यांच्या तीन दिवसांच्या नवजात बाळाचा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच माझ्या बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप राखी कोडापे यांनी केला आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.शनिवारी (ता.२९) सामान्य प्रसुतीतून जन्मलेले बाळ प्रकृतीने व्यवस्थित होते. परंतु, प्रसुतीनंतर डॉक्टरांनी बाळाची एकदाही तपासणी केली नाही. केवळ परिचारिका येऊन दूध पाजले की नाही, एवढीच विचारणा करीत होती. मंगळवारी (ता. १) सप्टेंबरच्या मध्यरात्री साडेबारा वाजता बाळाला अचानक त्रास सुरू झाला. .मदतीसाठी आवाज देऊनही डॉक्टर तत्काळ आले नाहीत, असा आरोपही केला. प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आल्यानंतर बाळाचे शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदन अहवालानंतर नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..प्रसुतीनंतर पहिल्या दिवसापासून डॉक्टरांनी बाळाची नियमित तपासणी केली असती, तर कदाचित माझे बाळ वाचले असते. बाळाची डॉक्टरांनी एकदाही पाहणी केली नाही.- राखी विजय कोडापे, जमुनिया (काचेवानी).Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.रुग्णांची वेळोवेळी तपासणी करून आवश्यक वैद्यकीय उपचार व मार्गदर्शन केले जाते. रुग्णसेवेत कोणतीही हलगर्जीपणा होऊ नये, यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडून आवश्यक ती काळजी घेतली जाते.- राहुल शेंडे, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, तिरोडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.