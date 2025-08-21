Amravati News: अमरावतीत शेतात भाजीपाला धुण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात १८ महिन्याच्या चिमुकल्याचा बुडून मृत्यू

अमरावती : शेतात भाजीपाला धुण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून बुडाल्यामुळे दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. मंगळवारी (ता. १९) रात्री आठच्या सुमारास रसूलपूर येथील शकील नामक व्यक्तीच्या शेतात ही घटना घडली, असे खोलापुरीगेट पोलिसांनी सांगितले. .शुभम संतोष कुशवाह (वय १८ महिने), असे मृत मुलाचे नाव असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या शेतात कमलेश श्रीनाथ कुशवाह (वय ३४) हे पत्नी व दीड वर्षाच्या मुलासह राहत होते. त्याच शेतात तयार होणारा भाजीपाला धुण्याकरिता खोदलेल्या खड्ड्यात पावसाचे पाणी बऱ्यापैकी साचले होते. .दीड वर्षाचा शुभम खेळता-खेळता सदर खड्ड्याजवळ गेला. आई दुसऱ्या कामात असल्याने चिमुकल्याचा तोल जाऊन तो पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडून बुडाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. थोड्या वेळानंतर ही घटना उघडकीस आली. .Gadchiroli Flood: पूरग्रस्त गडचिरोलीत हाहाकार; मुख्याध्यापकाचा पुराच्या पाण्यात मृत्यू.खोलापुरीगेट पोलिसांनी पाण्याच्या खड्ड्यातून चिमुकल्याचा मृतदेह बाहेर काढून उत्तरीय तपासणीकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शवागारात पाठविला. बुधवारला (ता.२०) शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.