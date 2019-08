वाघिणीच्या हल्ल्यात आदिवासी युवक ठार; एक गंभीर

धारणी (जि. अमरावती) : मेळघाट परिसरात सोडलेल्या इ-वन वाघिणीने केलेल्या हल्ल्यात दादरा येथील आदिवासी युवक शोभराम चव्हाण ठार झाला तर दिलीप चव्हाण गंभीर जखमी झाला.

ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) येथून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात आणून सोडलेल्या इ-वन वाघिणीने एक महिन्यापासून परिसरातील 20 गावांमध्ये धुमाकूळ माजविला आहे. शुक्रवारी (ता.30) रात्री 10 वाजताच्या सुमारास धारणी तालुक्‍यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या दादरा गावात तिने धुमाकूळ घातला. तिने केलेल्या हल्ल्यात आदिवासी युवक शोभराम चव्हाण ठार झाला तर दिलीप चव्हाण गंभीर जखमी झाला.

या हल्लेखोर वाघिणीचा बंदोबस्त करण्यासाठी खासदार नवनीत राणा आणि मेळघाटचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी अमरावती व्याघ्र प्रकल्प संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांची शुक्रवारी (ता.30) दुपारी भेट घेऊन हल्लेखोर इ-वन वाघिणीला परत पाठविण्याची मागणी केली होती. काही दिवसांपूर्वी राजकुमार पटेल यांनी धारणीचे उपवनिभीाय अधिकारी, व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. मात्र, त्या निवेदनाला केराची टोपली दाखविन्यात आली. त्यामुळे संबंधित व्याघ्रप्रकल्प अधिकारी आणि वन अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

वाघिणीचा बंदोबस्त करण्यासाठी आज खासदार नवनीत राणा आणि माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्याशी चर्चा झाली. इ-वन वाघिणीला मेळघाटातून पुन्हा पूर्वीच्या ठिकाणी हलविण्याचे अधिकार मला नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार लवकरात लवकर कार्यवाही करू.

- श्रीनिवास रेड्डी

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प संचालक.

