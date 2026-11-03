VIDEO : तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजक’ संबोधलं? तुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील व्हिडीओवरून वाद

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ५८व्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त आयोजित मौन श्रद्धांजली कार्यक्रमादरम्यानचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये देशातील तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजकता पसरवणारी’ आंदोलने असल्याचे संबोधण्यात आले आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे..व्हायरल व्हिडीओमध्ये देशात सुरू असलेली युवकांची आंदोलने हिंसक असून, युवकांची माथी भडकावून अराजकता पसरवली जात असल्याचे म्हटले आहे. या वक्तव्यावर अनेक तरुणांनी आक्षेप घेत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावरही तरुणांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तसेच अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाची युवकांच्या आंदोलनाबाबतची भूमिका भाजप आणि आरएसएसच्या विचारांशी संबंधित असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या वक्तव्यावरून गुरुदेव सेवा मंडळाविरोधात मोठा रोष व्यक्त होत आहे..''राष्ट्रसंतांनी अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवा मंडळाला स्वतंत्र, व्यापक, विवेकनिष्ठ आणि मानवतावादी वैचारिक वारसा दिला आहे. मात्र, आज संस्थेतील काही पदाधिकाऱ्यांची भूमिका पाहता ते गुरुदेव सेवा मंडळाच्या स्वतंत्र विचारपरंपरेपेक्षा विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीशी अधिक बांधील असल्याचे जाणवते. ही बाब चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत केवळ पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही,'' अशी प्रतिक्रिया गुरुकुंज मोझरी येथील ग्रामगीता प्रचारक रवी मानव यांनी दिली..Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ''महाराजांच्या विचारांचे खरे वारस म्हणून सामान्य सेवकांनी पुढे यावे. संस्थेच्या वैचारिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे, संघटनात्मक व्यवस्थेत सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि संस्थेची सूत्रे पुन्हा महाराजांच्या मूळ विचारांशी प्रामाणिक असलेल्या सेवकांच्या हातात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करावेत.''.याशिवाय, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कांबळे यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ''वंदनीय तुकडोजी महाराजांनी त्यांच्या लहर की बरखा या पुस्तकातून युवकांच्या आंदोलनाला समर्थनच केले आहे. त्यांनी कधीही युवकांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला कमी लेखले नाही. मग, मौन श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमातून सर्वधर्मसमभावाच्या शिकवणीचा संदेश द्यायचा असताना, त्याच ठिकाणाहून देशातील युवकांना ‘अराजक’ संबोधले जाते. स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या युवकांना अराजक म्हणणे हा त्यांचा अपमान आहे,'' असे ते म्हणाले..Amravati Health Services: पाच रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवूनही गर्भवतीचा मृत्यू ;मेळघाटात पुन्हा मातामृत्यूची नोंद, आरोग्य यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.तसेच, ही स्क्रिप्ट नेमकी कोणी लिहिली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. ती लिहिणाऱ्यांनी देशातील युवकांची जाहीर माफी मागितली पाहिजे. शिवाय, याबाबत पद्मश्री जनार्दन बोथे यांनीही स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. .याशिवाय माजी आमदार अमोल मिटकरी यांनीही याबाबत आक्षेप व्यक्त केला. मतभेद असू शकतात; मात्र अशा पवित्र व्यासपीठावरून कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याचे भान राखणे आवश्यक होते.सामान्य गुरुदेव सेवकांचा श्रद्धेचा आदर राखून झालेल्या प्रकाराचा मी तीव्र निषेध करतो, असं अमोल मिटकरी म्हणाले. दरम्यान, सकाळ माध्यम समूह या व्हिडीओची पुष्टी करत नाही. यासंदर्भात गुरुदेव सेवा मंडळाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, अद्याप त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.