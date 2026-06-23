Pusad Gun Firing : पुसद मध्ये गोळीबार, चाकूहल्ल्यात दोघे जखमी; घटनेने खळबळ

पुसद - शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय परिसरात मंगळवार (ता. २३) रोजी दुपारी साडेचार वाजताच्या सुमारास गोळीबार आणि चाकूहल्ल्याची थरारक घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली. रेती तस्करीच्या वादातून हा हल्ला झाल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, या घटनेत दोन जण जखमी झाले आहेत..प्राप्त माहितीनुसार, एमएच-10-6461 क्रमांकाच्या चार चाकी वाहनातून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी चहा कॅन्टीनसमोर उभ्या असलेल्या अंजुम खान व त्याच्या साथीदारांना लक्ष्य करत बंदुकीतून दोन ते तीन राऊंड गोळीबार केला. मात्र गोळ्या लक्ष्यावर न लागल्याने हल्लेखोरांनी चाकूने हल्ला चढविला. या हल्ल्यात अंजुम खानच्या वाहनातील एक व्यक्ती तसेच कॅन्टीन चालक शुभम जगदीश मिश्रा (वय-30, रा. पुसद) हे जखमी झाले..घटनेनंतर अंजुम खान आपल्या जखमी सहकाऱ्यासह एमएच-29-1010 क्रमांकाच्या वाहनातून घटनास्थळावरून निघून गेला. तर आरोपींनी वापरलेले वाहन सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिसरातच सोडून पलायन केल्याची माहिती मिळाली..घटनेची माहिती मिळताच वसंतनगर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार दिनेश झांबरे, प्रभारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी हनुमंतराव गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धीरज बांडे, सुगत पुंडगे, अक्षय सनगर, तसेच कुणाल मुंडोकार, मुन्ना आडे, सुनील पंडागळे, संतोष भोरगे, अभिमन्यू चव्हाण, अरविंद चव्हाण, नितेश भालेराव आणि जलाल शेख यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त घटनास्थळी दाखल झाला..पोलीसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली असून, फरार हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत.या धाडसी हल्ल्यामुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, घटनेमागील नेमके कारण आणि आरोपींची ओळख पटविण्याचे काम पोलीसांकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.