विदर्भ

Maharashtra Politics: राज्यातील दोन मंत्री हरवले, थेट पोलिसात तक्रार दाखल... बक्षिसही ठेवलं, नेमकं काय घडलं?

NCP files police complaint as two Maharashtra ministers go missing amid farmer crisis | पालकमंत्री हरवल्याची तक्रार शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पोलिसात तक्रार दाखल केली. यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
Two Ministers Missing in Buldhana, NCP Files Police Complaint Viral News Update

Two Ministers Missing in Buldhana, NCP Files Police Complaint Viral News Update

esakal

Sandip Kapde
Updated on

तुम्ही गाडी किंवा एखादी वस्तू चोरीला गेल्याचे ऐकले असेल, पण चक्क मंत्री हरवल्याचे ऐकले तर आश्चर्य वाटेल. मात्र, हे खरे आहे! बुलढाणा जिल्ह्यातील पालकमंत्री हरवल्याची तक्रार पोलिसात दाखल करण्यात आली आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ही तक्रार नोंदवली आहे. मकरंद पाटील हे पालकमंत्री, तर संजय सावकारे हे सहपालकमंत्री आहेत.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
NCP
Buldana farmer
Buldana District News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com