Yavatmal News: वणी खाणींमध्ये भूस्खलनाने कामगारांचा जीव धोक्यात; वेकोलि प्रशासन उदासीन; डंपर मातीखाली, सुरक्षा त्रुटी उघड; वेकोलि कामगारांसाठी धोका

वणी (जि. यवतमाळ): तालुक्यात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (वेकोलि)च्या वणी व वणी नॉर्थ क्षेत्रांतील भूमिगत आणि खुल्या कोळसा खाणींमध्ये हजारो कामगार कार्यरत आहेत. मात्र, कामगारांच्या सुरक्षेबाबत वेकोलि प्रशासन उदासीन असल्याचे वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधून स्पष्ट होते. .शुक्रवारी (ता. ८) उकणी कोळसा खाणीत झालेल्या भूस्खलनात दोन डंपर मातीत गाडले गेले. सुदैवाने वाहनचालक बचावले. या घटनेमुळे वेकोलिच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा समोर आल्या आहेत..कोळसा उत्खनन करताना मोठ्या प्रमाणात माती व पाणी बाहेर काढले जाते. या मातीला 'ओव्हर बर्डन' म्हटले जाते. ओव्हर बर्डनचे थर सुरक्षित पद्धतीने रचण्यासाठी स्पष्ट नियमावली असतानाही अधिक उत्पादनाच्या हव्यासापोटी त्याचे काटेकोर पालन होत नसल्याचा आरोप होत आहे.गेल्या काही वर्षांत वणी तालुक्यातील विविध खाणींमध्ये चार ते पाच वेळा भूस्खलन झाले. तरीही वेकोलि प्रशासन गंभीर झालेले दिसत नाही. महसूल प्रशासनाकडूनही या घटनांची अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे..काही वर्षांपूर्वी झालेल्या मोठ्या भूस्खलनात विजेचा टॉवर कोसळून मुंबईकडे जाणारा वीजपुरवठा प्रभावित झाला होता. त्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून शास्त्रीय व भौगोलिक विश्लेषणासह अहवाल तयार केला होता. सततच्या दुर्घटनांनंतर तरी वेकोलि प्रशासन कामगारांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचलेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.."भूस्खलन झालेल्या घटनास्थळाला मी भेट देऊन पाहणी केली. या घटनेला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करू नये."-संजय खाडे, सदस्य सुरक्षा मंडळ, वेकोलि"प्रत्येक खाणीचे दरवर्षी स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. वेकोलि प्रशासन आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करते की नाही, याची वारंवार चौकशी केली गेली तरच वेकोलि कामगारांचे जीवन सुरक्षित राहू शकते."-विजय पिदूरकर,माजी जिल्हा परिषद सदस्य