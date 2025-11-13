Ladki Bahin Yojana: ‘सर्व्हर डाऊन’ने लाडक्या बहिणींची धावपळ व्यर्थ; ई-केवायसी न झाल्यास लाभ बंद होण्याची भीती, मुदतवाढीची मागणी

वर्धा : राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेची मुदत आता अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपली असताना सर्व्हर डाऊनमुळे महिलांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवसभर रांगेत राहूनही प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्याने महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे..जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची गंभीर समस्या असल्याने परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. अनेक गावांतील महिलांना महा-सेवा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी १५ ते २० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो..मात्र, तेथे पोहोचल्यावर ''सर्व्हर डाऊन'' असा संदेश मिळत असल्याने त्यांच्या पदरी निराशा येत आहे. राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ''लाडकी बहीण'' योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मात्र, या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..केवायसी प्रक्रियेदरम्यान महिलांचा तसेच त्यांच्या पतीचा किंवा पालकांचा आधार तपासला जाताे. परंतु अनेक महिलांचे आधारकार्ड मोबाईल नंबरशी लिंक नसल्याने किंवा त्यांचे अपडेट न झाल्याने प्रक्रिया अपूर्ण राहत आहे..Ladki Bahin Yojana: बहिणींना दिलासा; ई-केवायसी प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती.त्यातच काही महिलांचे पती निधन पावलेले असल्याने, तर काही घटस्फोटित असल्याने त्यांच्या नातेसंबंधाची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र पुरावे मागवले जात आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे काम मंदावले आहे. दिवसाला शेकडो महिला येत असल्या तरी मोजक्याच जणांचे ई-केवायसी होत आहे. यामुळे महिलांच्या या समस्येकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, सर्व्हर सुरळीत सुरू करून प्रक्रिया सुलभ करावी, तसेच ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील महिलांकडून जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.