VHP Says Garba Only for Hindus in Nagpur

esakal

विदर्भ

VHP : ''गरबा फक्त हिंदूसाठी, मुस्लीम तरुण गरब्यात आल्यास पोलीसांच्या ताब्यात देऊ'', विश्वहिंदू परिषदेच्या आयोजकांना सुचना...

VHP Says Garba Only for Hindus in Nagpur : सोमवारपासून नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होतो आहे. या नवत्रोत्सवात गरबा आयोजित केला जातो. या गरब्यात मुस्लीम तरुणांना प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी आता विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. यासंदर्भात दुपारी ४ वाजता ते पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
Published on

Muslim Youth Entry Restricted in Navratri Garba : नवरत्रोत्सवातील गरबा फक्त हिंदूसाठी आहे. मुस्लीमांना प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी विश्वहिंदू परिषदेने केली आहे. विहिंपने नागपूरमधील सर्व गरबा आयोजकांना यासंदर्भातील निवेदन दिलं आहे. गरब्यात प्रवेश करताना प्रत्येकाचे आधार कार्ड तपासावे, असंही त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे. आज दुपारी चार वाजता विश्व हिंदू परिषद पत्रकार यासदंर्भात सविस्तर पत्रकार परिषद घेणार आहे.

Nagpur
