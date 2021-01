विदर्भाला मिळाला कोरोना लसींचा दुसरा डोस; अकरा जिल्ह्यांसाठी १ लाख ५७ हजार लस

नागपूर : कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सद्या लसीकरणाची मात्रा जोरात सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात हैदराबादेतील भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनसह ऑक्सफर्डच्या कोव्हिशिल्डच्या दोन लाख लस विदर्भात आल्या होत्या. गुरुवारी लसीचा दुसरा डोस पोहोचला आहे. विदर्भाला एक लाख ५७ हजार लस मिळाल्या आहेत. नागपूर विभागाला ९६ हजार तर अकोला विभागाला ६१ हजार लस सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयामार्फात वितरित करण्यात आल्या. विदर्भात आठवड्यातील मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार असे चार दिवस कोरोना लसीकरण सुरू आहे. ज्यांनी पहिला डोस घेतला त्यांना लस टोचल्याच्या २८ दिवसांनंतर दुसरा बुस्टर डोस देण्यात येणार आहे. जाणून घ्या - खोल पाण्याकडे पाहत घुटमळत होती तरुणी, काही क्षणातच घडलेल्या प्रसंगाने उपस्थितही चक्रावले लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात कोरोना काळात प्रत्यक्ष उपचार करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले आहे. सध्या लसीकरणाचा वेग मंद आहे. मात्र लसीकरणाबाबत पसरलेले गैरसमज दूर होत असून हा वेग वाढेल असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. २४ तासांत ६ कोरोनामृत्यू जिल्ह्यात २४ तासांत ६ कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. ३५५ नवीन बाधितांची भर पडली. यामुळे आतापर्यंत बाधितांची संख्या १ लाख ३३ हजार ३४५ झाली आहे. २५० बाधित कोरोनामुक्त झाले. यामुळे आतापर्यंत कोरोनामुक्तांची संख्या १ लाख २५ हजार ९१७ झाली. आतापर्यंत कोरोनामुळे ४ हजार १४६ जण दगावले आहेत. सद्या ३ हजार २८२ रुग्ण असून २ हजार २३२ रुग्ण गृहविलगीकरणात तर उर्वरित विविध रुग्णालयात आहेत.

