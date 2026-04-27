विदर्भात उष्णतेची लाट कायम; सोमवारी अमरावती सर्वाधिक हॉट, ४६.६ अशं तापमानाची नोंद; अकोल्याला टाकलं मागे...

श्रीकांत राऊत अकोला, ता.२७ : विदर्भात उष्णतेची लाट कायम असून आजही बहुतांश जिल्ह्यांत तापमान ४३ अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदवले गेले. अमरावतीत ४६.६ अंश तापमानासह सर्वाधिक उष्णतेची नोंद झाली. वर्धा ४६.५ तर अकोला येथे ४६.३ अंश तापमानाची नोंद झाली. रविवारी (ता.२६) अकोला सर्वाधिक उष्ण होते. .अमरावती येथे आज ४६.६ अंश तापमानाची नोंद झाली असून वर्धा येथे ४६.५ अंशांपर्यंत पारा पोहोचला. यवतमाळमध्ये ४५.२ अंश, नागपूरमध्ये ४५ अंश तर चंद्रपूरमध्येही ४५.२ अंश तापमान नोंदवले गेले. त्यामुळे संपूर्ण विदर्भ अक्षरशः तापला असून दुपारच्या वेळेस जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे चित्र दिसून आले. इतर जिल्ह्यांमध्येही उष्णतेचा तडाखा कायम आहे. बुलडाणा येथे ४३.६ अंश, ब्रह्मपुरी येथे ४३.४ अंश, गडचिरोलीमध्ये ४३.२, वाशिम येथे ४४.४ अंश तर गोंदिया येथे ४१ अंश तापमानाची नोंद झाली..भंडारा जिल्ह्यात ४२ अंश तापमान नोंदविल्या गेले. प्रखर उन्हामुळे दुपारच्या सुमारास रस्ते आणि बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. अत्यावश्यक कामांशिवाय नागरिक घराबाहेर पडणे टाळत असून, उष्माघाताचा धोका लक्षात घेता काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विदर्भात पुढील काही दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणे टाळावे, भरपूर पाणी पिणे, हलका आहार घेणे अशा खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, एप्रिल महिन्यातच तापमानाने उच्चांक गाठल्याने यंदाचा मे महिना अधिक तीव्र उष्णतेचा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.