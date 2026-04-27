विदर्भ

विदर्भात उष्णतेची लाट कायम; सोमवारी अमरावती सर्वाधिक हॉट, ४६.६ अशं तापमानाची नोंद; अकोल्याला टाकलं मागे...

Vidarbha Heatwave : अमरावती येथे आज ४६.६ अंश तापमानाची नोंद झाली असून वर्धा येथे ४६.५ अंशांपर्यंत पारा पोहोचला. यवतमाळमध्ये ४५.२ अंश, नागपूरमध्ये ४५ अंश तर चंद्रपूरमध्येही ४५.२ अंश तापमान नोंदवले गेले.
Shubham Banubakode
Updated on

श्रीकांत राऊत

अकोला, ता.२७ : विदर्भात उष्णतेची लाट कायम असून आजही बहुतांश जिल्ह्यांत तापमान ४३ अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदवले गेले. अमरावतीत ४६.६ अंश तापमानासह सर्वाधिक उष्णतेची नोंद झाली. वर्धा ४६.५ तर अकोला येथे ४६.३ अंश तापमानाची नोंद झाली. रविवारी (ता.२६) अकोला सर्वाधिक उष्ण होते.

