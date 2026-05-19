यवतमाळ : वाढत्या तापमानामुळे जिल्हा अक्षरशः होरपळत असून पुढील काही दिवस नागरिकांना उष्णतेच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागणार आहेत. भारतीय हवामानशास्त्र विभाग यांनी जिल्ह्यात 22 मे पर्यंत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. उष्णतेच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे लहान मुले, वृद्ध, गर्भवती महिला तसेच आजारी व्यक्तींना विशेष धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी शक्यतो दुपारी 12 ते 4 या वेळेत घराबाहेर पडणे टाळावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. .उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ नये म्हणून भरपूर पाणी, ओआरएस, लिंबूपाणी, ताक आणि फळांचे सेवन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. नागरिकांनी हलक्या रंगाचे सुती कपडे वापरणे, डोक्यावर टोपी, गमछा किंवा छत्रीचा वापर करणे तसेच बंद वाहनांमध्ये मुले किंवा प्राणी ठेवू नयेत, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. उष्णतेच्या लाटेमुळे अचानक तब्येत बिघडणे, चक्कर येणे, थकवा किंवा उष्माघाताचा धोका वाढत असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..बांधकाम, शेती, रस्ते कामे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना थेट उन्हात सलग काम टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सकाळी लवकर किंवा सायंकाळच्या वेळेत कामाचे नियोजन करावे. प्रत्येक 30 ते 45 मिनिटांनी पाणी पिणे आवश्यक असून कामाच्या ठिकाणी सावली, पिण्याचे पाणी आणि विश्रांतीची व्यवस्था करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच हेल्मेट, कॅप, हातमोजे आणि सुरक्षात्मक कपड्यांचा वापर करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे..आरोग्य विभाग सतर्कउष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागालाही सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ओआरएस, आवश्यक औषधे आणि आपत्कालीन उपचार सुविधा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदांनी सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.