Vidarbha Heatwave Update : विदर्भात उष्णतेचा कहर! पारा थेट ४६.६ अंशांवर; 'या' दोन जिल्ह्यांत विक्रमी तापमान, अमरावतीत मान्सूनपूर्व पावसाची हजेरी...

विदर्भात उष्णतेचा कहर दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमानाने ४५ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. प्रचंड उकाडा आणि अंगाची लाही लाही करणाऱ्या उन्हामुळे नागरिक हैराण झाले असून, दुपारच्या वेळेत रस्ते अक्षरशः ओस पडलेले दिसत आहेत. उष्णतेच्या लाटेमुळे जनजीवनावर मोठा परिणाम होत आहे..आज ब्रह्मपुरी आणि गडचिरोली येथे सर्वाधिक ४६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. त्याखालोखाल चंद्रपूरमध्ये ४६.४ अंश, तर वर्ध्यात ४६ अंश तापमान नोंदवण्यात आले. उपराजधानी नागपुरातही तापमानाचा पारा ४५.५ अंशांपर्यंत पोहोचल्याने नागरिकांना प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे..विदर्भातील इतर शहरांमध्येही तापमानाचा पारा चांगलाच वाढलेला दिसून आला. अकोल्यात ४४.१ अंश, अमरावतीत ४४.४ अंश, गोंदियात ४५.२ अंश, वाशीममध्ये ४३.४ अंश, तर बुलढाण्यात ४१ अंश तापमानाची नोंद झाली. सतत वाढणाऱ्या तापमानामुळे शेतकरी, मजूर, वाहतूक कर्मचारी आणि बाहेर काम करणाऱ्यांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अमरावतीत दुपारी मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावल्याने नागरिकांना थोडा दिलासा मिळाला..दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील काही दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय दुपारी बाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. भरपूर पाणी पिणे, डोक्यावर टोपी किंवा कापड वापरणे आणि उन्हापासून बचाव करणे आवश्यक असल्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.