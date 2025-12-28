१११ वर्षांनंतर विदर्भातील पहिला मानाचा पट पुन्हा सुरू, विदर्भ केशरी शंकरपट मैदानाची धावपट्टी गाजणार

धामणगावरेल्वे (जि. अमरावती), ता. २८ ः तालुक्यातील जळका पटाचे येथील विदर्भ केशरी शंकरपट मैदानाची धावपट्टी सोमवारपासून (ता.२९) गाजणार असून १११ वर्षांनंतर येथे पुन्हा विदर्भातील पहिला मानाचा पट सुरू होणार आहे. या पटात विदर्भासह विविध राज्यांतील बैलजोड्या दाखल झाल्या आहेत..ग्रामपंचायत जळका पटाचे अंतर्गत येणाऱ्या मौजा जळका पटाचे शेत गट नं. २१५ ही ई-वर्ग जमीन ग्रामपंचायतने ग्रामसभेमध्ये गावातील जनतेच्या मागणीनुसार आजीवन शंकरपटाकरिता आरक्षित केली. गावातील जुन्या परंपरा व गावाचे नाव सार्थक करण्याच्या दृष्टीने गावामध्येच शंकरपट भरविण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभेने एकमताने ठराव घेतला..नियोजनाकरिता व शंकरपट भरविण्याची जबाबदारी गावातीलच श्री गजानन कृषी गट यांना ही जमीन ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली. त्यामुळे २९ ते ३१ डिसेंबरदरम्यान जंगी शंकरपटाचे आयोजन होणार आहे. खऱ्या पट शौकिनांकरिता या मानाच्या पटाची लवकच नव्या उत्साहात एन्ट्री होणार आहे. पटाचे नियोजन चांगल्याप्रकारे करून भविष्यात गावातील जुन्या परंपरेला उजाळा देण्याकरिता ग्रामसभेत जनतेने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. श्री गजानन कृषी गट संपूर्ण खर्चाचा भार उचलून संपूर्ण नियोजन करणार आहे. अशोक घारफळकर यांच्या मार्गदर्शनात व डॉ. आशिष सालणकर यांच्या अध्यक्षतेत तसेच आयोजन समिती हा पट यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे..अकोल्यात युती तोडण्याचे खापर कोणावर फुटणार? महायुतीतील भाजप सावध भूमिकेत : शिंदेसेना, राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर 'वेट अँड वॉच'.पटाची परंपरा जळका पटाचे येथे ब्रिटीशकालीन असून जुन्या सीपी अॅण्ड बेरार काळात हा पट या गावात सुरू झाला. तेव्हा मध्य भारतातील म्हणजेच विदर्भातील या पहिल्या शंकरपटाची सुरवात याच गावापासून झाली. त्यामुळे त्या काळातच या गावाला पटाचे म्हणजे आजचे जळका (पटाचे) हे नाव लाभले. ही गावाकरिता स्वाभिमानाची व अभिमानाची गोष्ट आहे. काही कारणास्तव हा पट सुमारे १११ वर्षांपूर्वी बंद होऊन हा पट तळेगाव दशासर परिसरात गेला होता.-पराग राऊतसरपंच, जळका पटाचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.