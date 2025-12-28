विदर्भ

१११ वर्षांनंतर विदर्भातील पहिला मानाचा पट पुन्हा सुरू, विदर्भ केशरी शंकरपट मैदानाची धावपट्टी गाजणार

पटाची परंपरा जळका पटाचे येथे ब्रिटीशकालीन असून जुन्या सीपी अॅण्ड बेरार काळात हा पट या गावात सुरू झाला. तेव्हा मध्य भारतातील म्हणजेच विदर्भातील या पहिल्या शंकरपटाची सुरवात याच गावापासून झाली.
सूरज यादव
धामणगावरेल्वे (जि. अमरावती), ता. २८ ः तालुक्यातील जळका पटाचे येथील विदर्भ केशरी शंकरपट मैदानाची धावपट्टी सोमवारपासून (ता.२९) गाजणार असून १११ वर्षांनंतर येथे पुन्हा विदर्भातील पहिला मानाचा पट सुरू होणार आहे. या पटात विदर्भासह विविध राज्यांतील बैलजोड्या दाखल झाल्या आहेत.

