Vidarbha Leopard Attacks: आता होऊन जाऊ द्या ! बिबट्याचा धुमाकूळ; शासनाने करावा बंदोबस्त; ग्रामस्थांना करावे भयमुक्त

मौदा/कन्हान : विधानसभा हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरु असताना विदर्भातील अनेक भागांत बिबट्या व वाघांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सभागृहात जोरदारपणे पुढे येत असून वन्यप्राणी नियंत्रण, रेस्क्यू, नुकसानभरपाई आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..नांदगावमध्ये बकऱ्यांवर हल्लाकन्हान: कन्हान येथील नांदगाव परिसरात मंगळवारी (ता.९) रात्री मोरेश्वर बागडे यांच्या घरासमोरील बकऱ्यांवर बिबट्याने हल्ला करून मोठा बकरा ठार केला. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. येसंबा, बखारी आदी गावांमध्येही अशाच घटना झाल्याने परिस्थिती गंभीर झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. वन्यप्राणी सतत मानववस्तीमध्ये घुसत असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आज गुरे, उद्या लहान मुलांसाठी धोका निर्माण होऊ नये, असा गंभीर सवाल शेतकरी नेते ओमप्रकाश मोहन काकडे यांनी उपस्थित केला आहे..Pune News:'ओतूर येथे बिबट्याचा दुचाकीवर हल्ला, शेतकरी जखमी'; जुन्नर तालुक्यात भितीचे वातावरण, उसात लपताेय अन्...शेतीकाम ठप्प, मजूरांचा नकारवादळात विजेचा त्रास, शेतात पाणी देण्यासाठी रात्रीची वेळ, आणि आता वाघ-बिबट्याच्या हल्ल्याची भीती यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मजूरांनीही शेतीकामास नकार देत असल्याने कापूस काढणी, धान शेती आणि इतर महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत..नागरिकांचा जाहीर निषेधघटनेनंतर ओमप्रकाश काकडे, देवरावजी ठाकरे, मोरेश्वर बागडे, रामभाऊ ठाकरे, मिलिंद देशभरात, संतोष ठाकरे, सुनील जामदार, चक्रधर ठाकरे, गणपत बागडे, अनिल लचोरे, विकी ठाकरे, लक्ष्मीकांत काकडे, गोलू काकडे, तरुण काळे, महावीर शिरसागर, महावीर पुरे, श्याम उके, कृष्णा वडे, आशू काकडे, राहुल काकडे आदी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली..वनविभागाची पाहणीमाहिती मिळताच वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला असून नुकसानभरपाईसाठी कागदपत्राची प्रक्रिया सुरू करण्याचे सूचनाही शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. तथापि, प्रत्यक्ष रेस्क्यूचे पाऊल अद्याप उचलले गेले नाही..मौदा, कन्हान परिसरात जनावरांवर हल्लेबिबट्या व वाघांकडून होणाऱ्या हल्ल्याची चर्चा नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने रंगत असतानाच मौदा व कन्हान परिसरात बिबट्या आणि वाघाच्या हालचालींमध्ये वाढ झाल्याच्या घटना घडत आहेत. बुधवारी मौदा तालुक्यातील चिचघाट (पुनर्वसन) शिवारात देवराव धनजोडे यांच्या गोठ्यावर बिबट्याने पहाटे हल्ला केल्याची घटना समोर आली. बाहेर बांधलेल्या दोन गोऱ्यांना जखमी करण्यात आले असून त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे..भयमुक्त वातावरण तयार करापाच म्हशी, चार गाय तसेच इतर गोरे नेहमीप्रमाणे गोठ्यात असताना बाहेर बांधलेल्या गोऱ्यांवर बिबट्याने झडप घातली. एका गोऱ्ह्याच्या मानेवर चावा घेतल्याने त्याचे प्राण वाचण्याची शक्यता कमी असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुधीर सेलोकर व डॉ. प्रीती वाळके यांनी सांगितले. दुसऱ्या गोऱ्ह्याला बिबट्याच्या पंजांमुळे किरकोळ जखम झाल्याने त्याचा जीवितधोकाही कमी असल्याचे सांगण्यात आले. दोन्ही गोऱ्ह्यांची पशुवैद्यकीय तपासणी करून उपचार करण्यात आले. दरम्यान, मौदा परिसरात बिबट्याची दहशत दिवसेंदिवस वाढत अाहे..Agricultural News : द्राक्षशेतीचे भवितव्य धोक्यात! जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक मोहीम राबवावी.उपाययोजना, काय करावे?'ऑपरेशन बिबट्या' मोडमध्ये तातडीने रेस्क्यूसीसीटीव्ही व ड्रोन पाळतदहशतीच्या भागात वनविभागाची तात्पुरती चौकीगावाजवळील शेतांमध्ये सोलर लाईट, फेन्सिंगनुकसानभरपाई त्वरीत व पारदर्शक पद्धतीनेशेतकरी-वनविभाग संयुक्त संवाद गट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!