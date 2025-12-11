विदर्भ

Vidarbha Leopard Attacks: आता होऊन जाऊ द्या ! बिबट्याचा धुमाकूळ; शासनाने करावा बंदोबस्त; ग्रामस्थांना करावे भयमुक्त

Rising Leopard and Tiger Attacks in Vidarbha: विदर्भातील मौदा आणि कन्हान परिसरात बिबट्या व वाघांच्या हल्ल्यामुळे शेतकरी भीतीत आहेत. वनविभागाने रेस्क्यू, नुकसानभरपाई आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी.
मौदा/कन्हान : विधानसभा हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरु असताना विदर्भातील अनेक भागांत बिबट्या व वाघांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सभागृहात जोरदारपणे पुढे येत असून वन्यप्राणी नियंत्रण, रेस्क्यू, नुकसानभरपाई आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

