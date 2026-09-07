Vidarbha Weather: विदर्भात पावसाला ब्रेक; सूर्य तापणार, तापमानात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता

नागपूर : गेल्या तीन-चार दिवसांपासून विदर्भात सक्रिय असलेल्या मॉन्सूनचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असून, सोमवारनंतर सूर्य तापून तापमानात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मॉन्सून व बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा कमजोर पडल्याने मध्य भारतावरील ढगांची दाटीही कमी झाली आहे. .मंगळवारी गडचिरोली वगळता अन्य जिल्ह्यांमध्ये कोणताही अलर्ट नसल्यामुळे हवामान कोरडे राहून तापमानवाढ अपेक्षित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, रविवारी ढगाळ वातावरण व सकाळच्या सुमारास काही भागांत हलका शिडकावा झाला..नागपूरच्या कमाल तापमानात साडेतीन अंशांची (३३.४ अंश) वाढ झाली. तर अकोल्यात विदर्भात सर्वाधिक ३५.१ अंशांची नोंद करण्यात आली. बंगालच्या उपसगरात नवीन सिस्टीम तयार होईपर्यंत विदर्भात पावसाची शक्यता कमीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.