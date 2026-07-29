Vidarbha Rain Updates: विदर्भात पुढचे ३ दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार; चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदियाला रेड अलर्ट

नागपूर: विदर्भात पुढील तीन दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वारे वाहण्याचा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. विदर्भासाठी इशारा ३० जुलैला नागपूरला हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. गेल्या २४ तासांत विदर्भात सर्वाधिक १३९ मिमी पावसाची नोंद भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे झाली. .गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी येथे १०३.४ मिमी पाऊस झाला. या दोन्ही ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद झाली. हवामान विभागानुसार २९ जुलै रोजी नागपूर, भंडारा, वर्धा, या जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट तर चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट तर यवतमाळसह अकोला, अमरावती, बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ३० जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात रेड अलर्ट तर भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट तसेच अकोला, बुलडाणा, वाशीम व यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट आहे..विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांत मंगळवारी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत हलक्या ते मुसळधार पावसाची नोंद झाली. काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले, तर अतिवृष्टीमुळे शेती आणि वाहतुकीवरही परिणाम झाला. हवामान विभागाने पुढील दोन ते तीन दिवस विदर्भातील काही भागांसाठी रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे..Sharad Pawar: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार नाहीत; शरद पवारांनी स्पष्टच फेटाळली चर्चा, दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्रच.नागपुरात दुपारच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या मुसळधार पावसाने शहर अक्षरशः जलमय झाले. सखल भाग, झोपडपट्ट्या, अपार्टमेंट आणि बेसमेंटमध्ये पाणी शिरले. अनेक रस्ते व चौक जलमय झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली, तर काही ठिकाणी रेल्वे रूळही पाण्याखाली गेले. सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तब्बल १८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या पावसानंतर महापालिकेच्या पावसाळापूर्व तयारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मोठी बातमी! सोलापुरातील १५ ऑर्केस्ट्रा बार अन् १४ कला केंद्रांना लागणार कायमचे कुलूप; सोलापूर पोलिसांनी मागवली माहिती; गृह विभागाचा नेमका आदेश काय? वाचा....गडचिरोलीला रेड अलर्ट; सर्व शाळांना सुटी जाहीरगडचिरोली: जिल्ह्यात भारतीय हवामान विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक केंद्राने वर्तवलेल्या मुसळधार पावसाच्या अंदाजामुळे आणि नदी- नाल्यांना येणाऱ्या पुराचा धोका लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी बुधवार (ता. २९) जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांना अधिकृत सुटी जाहीर केली आहे. हवामान विभागाने गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २९ जुलै रेड अलर्ट, तसेच ३० जुलैला ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. वैनगंगा, गोदावरी, प्राणहिता, बांडिया, इंद्रावती आदी नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची आणि नाले- नाल्यांना पूर येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी बुधवारी संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना सुटी जाहीर केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.