VIDEO : शाळेच्या वेळेत मुख्याध्यापिका झोपेत, मद्यधुंद पतीची खुर्चीत बसून अरेरावी, संतप्त पालकांनी थेट शाळेला ठोकले कुलूप

यवतमाळ (नेर, तालुका प्रतिनिधी) : नेर तालुक्यातील खंडाळा येथील जिल्हा परिषद शाळेत अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, शाळेच्या वेळेत मुख्याध्यापिका अस्ताव्यस्त अवस्थेत झोपलेल्या आढळल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सुधीर वासुदेव ढोके यांनी गटशिक्षणाधिकारी मंगेश देशपांडे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. .या घटनेनंतर संतप्त पालकांनी शाळेला कुलूप ठोकत संबंधित शिक्षिकेची तातडीने बदली करण्याची मागणी केली. तक्रारीनुसार, अध्यक्षांचा मुलगा शाळेतून घरी आल्यानंतर "मॅडम शाळेत झोपल्या आहेत," अशी माहिती दिली. त्यानंतर सुधीर ढोके शाळेत गेले असता संबंधित शिक्षिका झोपलेल्या अवस्थेत आढळल्या. तसेच त्यांच्या पतीने, शिक्षक नसतानाही, मुख्याध्यापकांच्या खुर्चीवर बसून मद्यधुंद अवस्थेत पालकांशी अरेरावी व दमदाटी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..Malvan Teacher Transfer : मालवणमध्ये 5 दिवसांपासून शाळा बंद! चांगल्या शिक्षकाच्या बदलीने पालक संतापले; 'त्या' शिक्षकाला परत रुजू न केल्यास दाखले काढून घेण्याचा इशारा.ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित शिक्षिका रुजू झाल्यापासून इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर व पटसंख्येवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळेतून काढून नेर येथील इतर शाळांमध्ये प्रवेश दिला आहे. शिक्षिका नियमित वेळेत शाळेत उपस्थित राहत नसून, विचारणा करणाऱ्यांना धमकावल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच निवडणुकीच्या एसआयआर संदर्भातील जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..घटनेची माहिती मिळताच वटफळी केंद्रप्रमुख यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. मात्र तोपर्यंत संबंधित शिक्षिका पतीसह तेथून निघून गेल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत गटशिक्षणाधिकारी मंगेश देशपांडे यांनी तक्रार प्राप्त झाल्याची पुष्टी केली. सोमवारी संबंधित शिक्षिकेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करून वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, तत्पूर्वी त्यांची तात्पुरती बदली करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. .Aurangabad Education: 'कभी आओ, कभी जाओ... ई स्कूल हमारी!'; सय्यदपूर शाळेसमोर ग्रामस्थांचे आंदोलन, शाळेला ठोकले कुलूप.यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सुधीर ढोके यांच्यासह वासुदेव लोखंडे, नाना अंबाडरे, मिलिंद गेडाम, भास्कर ब्राह्मणे, केशव गजघाटे, प्रफुल गायकवाड, कल्पना लोखंडे, कल्पना अंबाडरे, नीलिमा गायकवाड, ज्योती अंबाडरे, मनीषा गजघाटे आदी पालक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.