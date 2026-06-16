Vidhan Parishad Election : मतदानाला काही तास शिल्लक, काँग्रेस उमेदवाराचा डिजिटल प्रचार, पण पक्षाची भूमिका वेगळीच, नेमकं घडतंय काय?

अमरावती : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या मतदानास अवघे काही तास शिल्लक असताना काँग्रेसला डॅमेज कंट्रोल करता आलेले नाही. हा पक्ष मतदानासंदर्भात अंतिम निर्णयाप्रत पोहोचू शकलेला नाही. आज (ता.१६) खासदार बळवंत वानखडे यांच्या संपर्क कार्यालयात झालेल्या स्थानिक नेत्यांच्या बैठकीत तटस्थ राहण्याचा मार्ग निवडण्यात आला असला तरी तो अंतिम मानल्या जाणार नसल्याचेही समोर आले आहे. .भाजपने घोडेबाजार केल्याने अशी स्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप मात्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला. काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजित देशमुख यांनी आजारी असल्याचे कारण समोर करीत आठ दिवसांपूर्वीच काँग्रेसची गोची केल्याने उद्भवलेल्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी बैठका घेतल्या. प्रदेशाध्यक्षांनाही बैठकीची व निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती देत मार्गदर्शन मागविले. मात्र त्यानंतरही डॅमेज कंट्रोल करता आलेले नाही..काँग्रेसचा उमेदवार मॅनेज? कोट्यवधींच्या घोडेबाजाराचा आरोप, स्थानिक नेते संतप्त, दिवसभरात नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, मंगळवारी (ता.१६) मतदानास ४८ तास बाकी असताना झालेल्या बैठकीत अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. या बैठकीस पक्षाच्या निवडणूक निरीक्षक अॅड. यशोमती ठाकूर, खासदार बळवंत वानखडे, जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, माजी महापौर विलास इंगोले या नेत्यांसह नगराध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, काही नगरसेवक उपस्थित होते. वंचित बहूजन आघाडीच्या उमेदवारास समर्थन देण्यावरही चर्चा झाली, मात्र तसा निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात आले..उमेदवार हर्षजित देशमुख डिजिटल प्रचार करीत आहेत. स्थानिक नेत्यांसोबत ते ‘नॉट रिचेबल’ आहेत. त्यांच्या भूमिकेमुळे स्थानिक नेते त्रस्त असताना मतदार नगरसेवक संभ्रमात आहेत. खासदारांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर सायंकाळी सर्व तालुकाध्यक्ष, नगराध्यक्ष, पक्षनेते यांना पाचारण करून निर्णय कळविण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..Amravati MLC Election: निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसला धक्का, उमेदवार हर्षजित देशमुख अचानक आजारी, रुग्णालयात दाखल.निवडणुकीपूर्वी सर्व नगरपालिकांमधील काँग्रेसच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना बोलावून वास्तव परिस्थिती जाणून घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला आहे. विविध ठिकाणी निर्माण झालेली परिस्थिती, मतदारांची भूमिका आणि स्थानिक स्तरावरील घडामोडी समजून घेतल्यानंतर काँग्रेस पुढील निर्णय घेईल., अशी माहिती डॉ. सुनील देशमुख यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.