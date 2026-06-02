अमरावतीत ट्विस्ट! महायुतीत बंडखोरी करणाऱ्या उमेदवाराचा अर्ज फेटाळला, आता रिंगणात चार उमेदवार, नेमकं काय घडतंय?

अमरावती : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात छाननीदरम्यान अपक्ष उमेदवार विप्लव बाजोरीया यांच्या नामांकनावर घेण्यात आलेले आक्षेप ग्राह्य ठरविण्यात आले. या आक्षेपांवर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाजोरीया यांचे नामांकन बाद करण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे ते या रिंगणातून आता बाहेर झाले असून त्यांनी या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे व स्थगनादेश मिळवणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे विधान परिषद निवडणुकीतील राजकीय समिकरण बदलणार आहेत..विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी एकूण ५ जणांनी नामांकन अर्ज दाखल केले. मंगळवारी अर्जाची छाननी होती. अपक्ष उमेदवार विप्लव बाजोरीया यांच्या अर्जावर भाजपासह उर्वरीत तीनही उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपावर रात्री ८ वाजेपर्यंत सुनावणी झाल्यावर निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी बाजोरीया यांचा अर्ज अवैध ठरविला..विप्लव बाजोरीया यांनी सोमवारी अगदी शेवटच्या क्षणी आपला नामांकन अर्ज दाखल केला होता. विप्लव हे परभणी व हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे शिवसेनेचे माजी आमदार आहेत. त्यांना तेथून उमेदवारी नाकारल्यामुळे त्यांनी अमरावतीत अर्ज दाखल केला. त्यांच्या अर्जावर छाननी दरम्यानच भाजपा उमेदवार प्रवीण पोटे व अन्य तीन उमेदवारांनी आक्षेप घेतला होता. विप्लव यांनी प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीचे विवरण नियमानुसार नोंदविलेले नाही, हा प्रमुख आक्षेप होता. यासोबतच नामनिर्देशन अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संपूर्ण माहिती शपथेवर देण्यात आलेली नाही. पान क्रमांक ११ वर शपथ संपली असून पुढे जोडलेल्या परिशिष्टांवर शपथेवर सही नसल्याचे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्या आक्षेपावर तबब्ल तीन तास सुनावणी सुरू होती..बाजोरीया यांच्या वकिलांनी संपत्तीचे विवरण अर्जासोबत दिलेल्या जोडपत्रात आहे आणि त्याचे नंबर अर्जातल्या रकान्यांमध्ये नोंदविलेले आहे, यापूर्वी जी निवडणूक बाजोरीया यांनी लढविली होती, तेव्हा ही त्यांनी याच पद्धतीने अर्ज दिल्याचा युक्तीवाद यावेळी केला. विरुद्ध बाजुच्या वकीलांचे म्हणणे होते की, जोडपत्रातही संपूर्ण माहिती दिलेली नाही..मुळात अर्जाच्या रकान्यातच ती देणे आवश्यक असते. निवडणुक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर, निवडणूक निरीक्षक यांनी दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद जाणून घेतला. त्यानंतर त्यांनी विप्लव बाजोरीया यांचा अर्ज अवैध ठरविला. निर्णय देतांना त्यांनी सांगितले की, बाजोरीया यांनी अर्जाचा जो नमुना देण्यात आला होता, त्या प्रमाणे अर्ज भरलेला नसल्याने तो अवैध ठरविला. आजच्या छाननीत भाजपाचे प्रवीण पोटे, वंचित आघाडीचे डॉ. निलेश विश्वकर्मा, प्रशांत महल्ले व काँग्रेसचे हर्षजीत देशमुख यांचे अर्ज वैध ठरलेत..बाजोरीया उच्च न्यायालयात जाणारनिवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी विप्लव बाजोरीया यांचा अर्ज अवैध ठरविल्यानंतर त्यांनी सदर निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. ते बुधवारी याचिका दाखल करणार आहेत. ही निवडणूक न्यायालयाच्या फेर्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रसार माध्यमांसोबत बोलताना ते म्हणाले, चारही उमेदवारांनी संगनमताने आक्षेप घेतले असून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण केला. हा लोकशाहीचा खून असून येत्या ४ जूननंतर चित्र स्पष्ट होईल.