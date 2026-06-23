Vishwas Nangare Patil : विश्वास नांगरे पाटील यांची बदली, 'या' शहराच्या पोलीस आयुक्तपदी वर्णी...

नागपूर : राज्य शासनाने वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोठा निर्णय घेत नागपूर शहराच्या पोलिस आयुक्तपदी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांची नियुक्ती केल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक म्हणून बदली करण्यात आली आहे..विश्वास नांगरे पाटील हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि कार्यक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी एक मानले जातात. १९९७ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या नांगरे पाटील यांनी राज्यातील विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करत आपल्या धडाकेबाज कारभाराची छाप उमटवली आहे. त्यांनी पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, मुंबई पोलीस दलातील उपायुक्त, ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, नाशिकचे पोलीस आयुक्त तसेच मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहपोलीस आयुक्त म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. अलीकडे ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत होते..\nPolice Officer Transfers : राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या! संजय दराडे पुण्याचे सह पोलिस आयुक्त तर गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी तेजस्वी सातपुते.२००८ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यावेळी ताज हॉटेलमध्ये दाखवलेल्या धाडसामुळे विश्वास नांगरे पाटील यांना देशभरात विशेष ओळख मिळाली होती. प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी केलेल्या कामगिरीमुळे ते तरुणांसाठी प्रेरणास्थान बनले आहेत. नागपूर शहरात अलीकडील काळात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या तस्करी, सायबर गुन्हे, वाहतूक शिस्त आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधातील मोहिमांना आणखी गती देण्याचे मोठे आव्हान नव्या पोलीस आयुक्तांसमोर असेल..नागपूर हे राज्याचे उपराजधानी शहर असल्याने व्हीआयपी सुरक्षा, मोठे राजकीय कार्यक्रम आणि संवेदनशील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव असलेला अधिकारी म्हणून नांगरे पाटील यांच्याकडे विशेष अपेक्षेने पाहिले जात आहे. नांगरे पाटील यांच्या नियुक्तीचे शहरातील विविध सामाजिक, व्यावसायिक आणि युवक संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर पोलिस दल अधिक लोकाभिमुख, तंत्रज्ञानाधारित आणि गुन्हेगारीविरोधात अधिक प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..Pune Police Shuffle: डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांच्याकडे पुणे शहर वाहतूक शाखेचा पदभार; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर.विश्वास नांगरे पाटील यांची कारकीर्द१९९७ बॅचचे आयपीएस अधिकारीपुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक म्हणून उल्लेखनीय कामगिरीमुंबई पोलिस दलात विविध महत्त्वाच्या पदांवर सेवानाशिकचे पोलिस आयुक्त म्हणून यशस्वी कार्यकाळमुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था)अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग२६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यावेळी शौर्यपूर्ण कामगिरीमुळे विशेष ओळख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.