Wardha: दोन दुचाकींचा भीषण अपघात, तीन ठार;देवळी- पुलगाव रस्त्यावरील घटना; मृतांच्या भावी स्वप्नांचा चुराडा

विरुळ (आकाजी. जि. वर्धा): आर्वी-पुलगाव रस्त्यावरील समृद्धी महामार्गाच्या टोल प्लाझाकडे जाणाऱ्या पुलाखाली दोन दुचाकींचा थरारक अपघात झाला. या भीषण अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मंगळवारी (ता. नऊ) दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. .मृतांमध्ये सालफळ येथील ग्रामपंचायत कर्मचारी योगेश रामकृष्ण मेश्राम, तर टाकळी (दरणे) येथील देवेंद्र त्र्यंबक दरणे आणि गंगाधर पंढरीनाथ दरणे यांचा समावेश आहे. या चौपदरी रस्ता असताना या दोन दुचाकी एकमेकांवर धडकल्या कशा असे आश्चर्य यावेळी उपस्थितांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेत मृत्यू झालेल्या तिघांच्याही भावी स्वप्नांचा चुराडा झाला. या घटनेची नोंद पोलिसांनी घेतली असून तपास सुरू आहे..Pune Accident: नवले पुलाखाली सिमेंट टँकर उलटला, दुचाकीसह चिरडलेल्या बीडच्या तरुणाचा मृत्यू; मध्यरात्री भीषण अपघात.योगेश मेश्राम हे आपला अखेरचा पेपर देऊन देवळी येथून त्यांच्या सालफळ गावाकडे एमएच ४० बीयू २२७४ क्रमांकाच्या दुचाकीने परतत होते. याच दरम्यान समृद्धी पुलाखाली त्यांच्या दुचाकीला समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीने जोरदार धडक दिली..दुसऱ्या दुचाकी क्रमांक एमएच ३२ एव्ही ८४५५ दोन्ही मृत हे काका - पुतण्या आहेत. देवेंद्र दरणे आणि गंगाधर दरणे हे दोघे त्यांच्या नातेवाईकाच्या लग्नाच्या पत्रिका वाटण्यासाठी रोहणा येथील कडू (व्याही) यांच्याकडे गेले होते..Ichalkaranji Dairy Raid : तुकाराम मुंढेंचा आदेश, कोल्हापुरातील अन्न प्रशासन विभाग अॅक्शन मोडवर, इचलकरंजीजवळ डेअरीवर छापा.तेथून पत्रिका देऊन गावाकडे परत येत असतानाच हा काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात घडला आणि दोघेही जागीच ठार झाले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तिनही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पुलगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. या घटनेमुळे सालफळ आणि टाकळी दरणे गावांवर शोककळा पसरली असून पुढील तपास पुलगाव पोलिस करीत आहेत..लग्नपत्रिका वाटून परतताना काळाचा घालाटाकळी (दरणे) येथील देवेंद्र दरणे, गंगाधर दरणे हे दोघे आपल्या लग्नाच्या पत्रिका वाटण्यासाठी रोहणा येथील त्यांचे व्याही कडू यांच्याकडे गेले होते. तेथून पत्रिका देऊन गावाकडे परतत असतानाच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. तर योगेश हे परीक्षा देवून येत असताना हा अपघात झाला. या घटनेत तिघेही घटनास्थळी ठार झाल्याने त्यांच्या भावी स्वप्नांचा चुराडा झाला अशी चर्चा येथे होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.