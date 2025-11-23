Gautami Patil: गौतमी पाटील यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ; खुर्च्या फेकाफेकीत तोडफोड, पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती नियंत्रणात

वर्धा : जिल्ह्यातील कलावंतांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांच्या कला-सादरीकरणाला हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने वर्धा सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन २० ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान करण्यात आले आहे..या महोत्सवावर दुसऱ्याच दिवशी वादंग निर्माण झाला. प्रख्यात लावणीसम्राज्ञी गौतमी पाटील यांच्या गुरुवारी (ता. २१) आयोजित कार्यक्रमात मोठा गोंधळ उडाल्याने काही काळ वातावरण तणावग्रस्त बनले होते..स्वावलंबी मैदानावर रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या या लावणी कार्यक्रमासाठी तिकीट व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. तिकीट घेतलेले प्रेक्षक मोठ्या संख्येने मैदानात दाखल झाले होते; मात्र प्रचंड गर्दी आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे प्रेक्षकांच्या शिस्तीचे पारडे जड ठरले. मागील प्रेक्षकांना मंचावरील कार्यक्रम स्पष्ट दिसत नसल्याने काहींच्या नाराजीचे रूपांतर हाणामारीत झाले..गर्दी अनियंत्रित होताच काही प्रेक्षकांनी एकाच वेळी खुर्च्या फेकाफेक करीत तोडफोड सुरू केली. काहीजणांनी संतापाच्या भरात मंचाजवळील परदेही फाडले. अचानक झालेल्या या गोंधळामुळे कार्यक्रम काही वेळासाठी थांबवावा लागला. प्रेक्षकांच्या धक्काबुक्कीमुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. धक्काबुक्कीमुळे कार्यक्रम थांबवावा लागला. मात्र, पोलिसांनी तातडीने मैदानात दाखल होत प्रेक्षकांना शांत केले..माणगावच्या अजिंक्य कापचा अभिमानास्पद पराक्रम.आयोजकांच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्हवर्धा येथे सुरू असलेल्या सांस्कृतिक महोत्सवात गौतमी पाटील यांच्या लावणी कार्यक्रमादरम्यान प्रेक्षकांचा ताबा सुटला. तिकीटबंद कार्यक्रमाला जमलेली प्रचंड गर्दी नियोजनाला पुरून उरली नाही. मागील रांगेतील प्रेक्षकांना कार्यक्रम दिसत नसल्याने तणाव निर्माण झाला आणि काहींनी खुर्च्या फेकण्यास सुरवात केली. परदे फाडणे, धक्काबुक्की, आरडाओरड यामुळे काही काळ वातावरण तणावपूर्ण झाले. वर्धा सांस्कृतिक महोत्सवाच्या दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या या प्रकारामुळे आयोजकांच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.