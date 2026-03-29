Vardha News: कागदावर दारूबंदी, गल्लीबोळात बाटली; गांधी जिल्ह्यात अवैध मद्याचा महापूर : बनावट दारूमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर

वर्धा: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि भूदान चळवळीचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या वर्धा जिल्ह्यात १९७४ पासून अधिकृतरीत्या दारूबंदी लागू करण्यात आली. जिल्ह्याला लाभलेला अहिंसेचा वारसा जपण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आता केवळ कागदावरच उरल्याचे चित्र आहे. सध्या जिल्ह्यातील शहरापासून ते ग्रामीण भागातील गल्लीबाेळापर्यंत अवैध दारूविक्रीने जोर धरला असून, यंत्रणेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दारूबंदीचा पुरता फज्जा उडाला आहे..एकेकाळी दारूबंदीसाठी कडक ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात आज परिस्थिती उलट आहे. शहरांमधील मुख्य बाजारपेठांपासून ते छोट्या वस्त्यांपर्यंत अवैध दारूचे अड्डे फाेफावले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, शहरातील मध्यवस्तीत सुरू असलेल्या या व्यवसायाकडे पाेलिस प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाणीवपूर्वक पाठ फिरवल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. काही काळ चालणारे कारवाईचे 'सत्र' आता पूर्णपणे थंडावले असून, मद्यमाफियांचे धाडस कमालीचे वाढले आहे..बनावट दारूचा विळखा; मृत्यूचे तांडवजिल्ह्यात केवळ अवैध दारूच नाही, तर माेठ्या प्रमाणात बनावट दारूची विक्री हाेत आहे. विविध प्रकारच्या रसायनांचा वापर करून बनवलेली ही दारू नागरिकांच्या जिवावर उठली आहे. मागील काही काळात बनावट दारूमुळे बळी जाणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. या विषारी प्यायमुळे अनेक तरुण पिढी उद्ध्वस्त हाेत असून, घरातील कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत..मैदानांवर तळीरामांचा राबताशहरातील स्वावलंबी विद्यालयाच्या मैदानासह अनेक निर्जन स्थळांवर सायंकाळनंतर रात्री उशिरापर्यंत तळीरामांचा राबता असताे. यात तरुणाईचाही माेठा सहभाग असताे. मद्य रिचविल्यानंतर तळीरामांकडून बाटल्या मैदानावरच फाेडल्या जात असून डिस्पाेझेबल ग्लासेस आणि खाद्यपदार्थांची पाकिटे अस्ताव्यस्त फेकून दिली जातात. तळीरामांच्या या बेशिस्त कृत्यामुळे मैदानांवर सकाळी सराव करण्यास येणारे खेळाडू, फिरायला येणार्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागताे. पाेलिसांनी स्वावलंबी मैदानावर सायंकाळनंतर नियमित गस्त घालत कारवाई करण्याची मागणी परिसरातील रहिवासी नागरिकांतून जाेर धरत आहे..सामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरणअवैध दारूविक्रीमुळे गुन्हेगारीतही वाढ झाली आहे. दारूच्या नशेत होणारे वाद, घरगुती हिंसाचार आणि छेडछाडीच्या घटनांमुळे महिला आणि मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. 'जिल्ह्यात दारूबंदी आहे की नाही0' असा संतप्त सवाल आता सामान्य जनता विचारू लागली आहे. शासनाने केवळ घाेषणा न करता ठाेस कारवाई करण्याची गरज व्यक्त हाेत आहे.कारवाईची प्रतीक्षाजिल्ह्यातील दारूबंदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करायची असेल, तर केवळ किरकाेळ विक्रेत्यांवर नाही, तर या रॅकेटच्या मुळाशी असलेल्या बड्या मद्यमाफियांवर कठोर कारवाई हाेणे गरजेचे आहे. पाेलिसांनी आपले थंडावलेले कारवाईचे सत्र पुन्हा सक्रिय करून अवैध अड्ड्यांचे कंबरडे माेडावे, अशी मागणी जनमानसातून हाेत आहे..