Wardha News: नाफेडच्या विलंबामुळे शेतकरी हवालदिल; खुल्या बाजारातील अल्पदर सोयाबीन खरेदीमुळे लाखो रुपयांचे नुकसान

श्रीरामपूर: सोयाबीनला हमीभाव मिळावा म्हणून नाफेडव्दारे नोंदणी केल्या जाते. सद्यस्थितीत सोयाबीन काढणी सुरु असून उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येत असताना देखील नाफेडव्दारे हमी भावाने सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणीच सुरु झाली नसल्याने शेतकर्!यांना खुल्या बाजारात अल्प दर मिळत असून शेतकर्!यांची आर्थिक लूट होत आहे. .विशेष म्हणजे मागील वर्षी १ ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरु झाली होती. यंदा मात्र १४ ऑक्टोंबरपर्यंतही नोंदणी सुरु झाली नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहे. शासकीय खरेदीला केंव्हा मुहूर्त लागेल, हा प्रश्न पडत आहे..शासनाने राज्यातील सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी हमीभाव केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शेतकर्!यांच्या हातात सोयाबीन आले, मात्र अद्याप कुठल्याच सोयाबीन हमीभाव केंद्रात नोंदणी सुरू करण्यात आली नाही. शेतकर्!यांचे सोयाबीन हाती आले असताना अस्मानी संकट डोक्यावर घोंगावत असून मजूरांअभावी शेतकर्!यांची फजिती होत आहे..शासनाने लाडकी बहीण योजना सुरु केल्याने महिला मजूर वर्ग शहराच्या ठिकाणी बँकेत खाते काढण्यासाठी, पैसे काढण्यासाठी, ई केवायसी आदीं कामांसाठी ऑनलाइन सेंटरवर जात असल्याने सोयाबीन काढणीसाठी उपलब्ध होत नसल्याने शेती कशी करावी, असा प्रश्न शेतकर्!यांना पडत आहे. .विशेष म्हणजे यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे अनेकांचे सोयाबीन खराब झाले तर अनेक शेतकर्!यांना एकरी तीन ते पाच क्विंटल सोयाबीनला उतारा येत असल्यामुळे झालेला खर्चही निघणे मुश्कील होत आहे. सणासुदिचे दिवस व काढणीसाठीचा झालेला खर्च देण्यासाठी गरजू शेतकरी बाजार समितीत सोयाबीन विक्रीसाठी आणत असून पाच हजार ३२८ रुपये या हमीभावाऐवजी व्यापार्!यांकडून तीन हजार पाचशे ते चार हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल इतक्या कमी दराने भावाने सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. .यामुळे शेतकर्!यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, ही लूटच सुरू असल्याची ओरड शेतकर्!यांत आहे. परवानाधारक खासगी व्यापारी मॉश्चरचे कारण पुढे करुन व सणासुदीचे दिवस बघता हमीभावापेक्षा अत्यंत कमी दराने सोयाबीन खरेदी करीत असताना बाजार समितीसह उपनिबंधक कार्यालय त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का, करत नाही, असा प्रश्न सामान्य शेतकर्!यांना पडला आहे..हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणीशेतकर्!यांची मागणी शासनाने नाफेडव्दारे सोयाबीन खरेदीसाठी अद्याप नोंदणी सुरुच केली नसल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीला व्यापारी सोयाबीन खरेदी-विक्री करीत आहेत. हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणार्!यांचे परवाने जप्त करुन त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी व तत्काळ हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी वरुड (ता. पुसद) येथील शेतकरी संभाजी पाटील टेटर यांनी केली आहे.