विदर्भ

Wardha News: नाफेडच्या विलंबामुळे शेतकरी हवालदिल; खुल्या बाजारातील अल्पदर सोयाबीन खरेदीमुळे लाखो रुपयांचे नुकसान

Open Market Prices: सोयाबीन काढणी सुरू असूनही नाफेडकडून हमीभाव नोंदणी अद्याप सुरु न झाल्याने शेतकरी बाजारातील अल्पदरांवर विक्री करत आहेत. आर्थिक संकटात सणासुदीच्या दिवसांत शेतकरी सरकारकडून त्वरित मदतीसाठी अधीर आहेत
Wardha News

Wardha News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर: सोयाबीनला हमीभाव मिळावा म्हणून नाफेडव्दारे नोंदणी केल्या जाते. सद्यस्थितीत सोयाबीन काढणी सुरु असून उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येत असताना देखील नाफेडव्दारे हमी भावाने सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणीच सुरु झाली नसल्याने शेतकर्!यांना खुल्या बाजारात अल्प दर मिळत असून शेतकर्!यांची आर्थिक लूट होत आहे.

Loading content, please wait...
Wardha
Farmer
Finance
Economic crisis
Agricultural crop

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com