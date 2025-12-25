विदर्भ

'विझलो जरी मी...', पोस्ट ठरली अखेरची, नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढलेल्या मनसे नेत्याचा अपघाती मृत्यू

Washim Accident News : वाशिममध्ये मनसेकडून नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढलेल्या हरीश हेडा यांचा अपघाती मृत्यू झालाय. भरधाव पिकअपने दुचाकीला धडक दिल्यानं हरीश हेडा हे गंभीर जखमी झाले होते.
Washim Accident News MNS Nagaradhyaksha Candidate Harish Heda Dead

Esakal

सूरज यादव
Updated on

वाशिममध्ये नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढलेल्या मनसेच्या नेत्याचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. भरधाव पिकअपने दुचाकीला धडक दिल्यानं हा अपघात झाला. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पराभवानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून मतदारांचं आभारही त्यांनी मानलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा अपघाती मृत्यू झालाय.

Washim
accident
political
election
mns

