Washim News : 'तू खूप सुंदर दिसतो, तू खूप गोड आहे' म्हणत जवळ घेतलं अन्...; शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार

गुरू-शिष्याच्या पवित्र नात्याला काळीमा फासणारी घटना २२ नोव्हेंबर रोजी वाशिम जिह्यातल्या कारंजा येथे घडली आहे. या घटनेत खासगी शिकवणी घेणाऱ्या एका शिक्षकाने ११ वर्षीय पुरूष विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार केला. याप्रकरणी संबंधित शिक्षकाविरुद्ध ॲट्रॉसिटी व पोस्को कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. .कारंजा शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित अल्पवयीन विद्यार्थी मुलगा हा स्थानिक भारतीपुरा येथील ब्रिलीयंट ट्युटोरियल ट्युशन क्लासमध्ये शिकवणी वर्गाला जातो. १८ नोव्हेंबर रोजी तो दुपारी ३ ते ३.३० वाजताच्या सुमारास शिकवणी वर्गाला हजर असताना आरोपी शिक्षकाने त्याला वरच्या मजल्यावर नेऊन 'तू खूप सुंदर दिसतो, तू खूप गोड आहे' असे बोलून जवळ घेतले व त्याची छेडखानी केली..Washim Crime: आमखेड्यात समाजातील वादातून युवकाचा खून; चार गंभीर जखमी विनाक्रमांकाच्या दुचाकी सोडून हल्लेखोर फरार.याप्रकारामुळे पीडित मुलगा प्रचंड घाबरला आणि त्याने वरील घटना घरी जाऊन आईला सांगितले. त्यानंतर पीडित मुलाच्या आई-वडिलांनी कारंजा शहर पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपी प्रविण रामेश्वर व्यवहारे याच्याविरुद्ध पोस्को, ॲट्रॉसिटी व विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे..Washim Crime: रिसोडमध्ये ३५ वर्षीय महिलेला सहा वर्षांपासून अत्याचार; आरोपी विरोधात फिर्याद दाखल.याप्रकरणी विद्यार्थ्याच्या पालकाच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल केला असून संबंधित आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. त्याला आज न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याचं उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रदीप पाडवी यांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.