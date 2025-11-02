वाशिमध्ये खळबळ! २ किलो अंमली पदार्थ अन् लाखो रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त; पोलिसांची मोठी कारवाई

वाशिम/ रिसोड : शांत आणि सुसंस्कृत शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रिसोडमध्ये एका भयंकर घटनेने मोठी खळबळ उडाली आहे. २ नोव्हेंबर रोजी, रिसोड शहरातील अमरदास नगर परिसरात पोलिसांनी एका अतिशय धाडसी कारवाईत अमली पदार्थ , गांजा आणि लाखो रुपयांच्या बनावट नोटांचा साठा जप्त केला आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाच्या विशेष पथकाने गोपनीयतेने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही धडाकेबाज कारवाई केली. या कारवाईमुळे रिसोडमधील गुन्हेगारीच्या मुळांना जोरदार हादरा बसला असून, अंदाजे १८ ते २० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, तर दोन मुख्य आरोपींना जागीच अटक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रिसोड शहरातील अमरदास नगर भागात एका ग्रे रंगाच्या बलेनो कारबद्दल पोलिसांना संशय होता. या माहितीच्या आधारे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी नवदीप अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली, रिसोड आणि मालेगाव पोलीस ठाण्याच्या संयुक्त आणि आक्रमक पथकाने क्षणार्धात घटनास्थळी धाड टाकली. कारची कसून तपासणी केली असता, पोलिसांना अतिशय धक्कादायक वस्तू आढळल्या: एमडीएम सारखा दिसणारा पांढरा पदार्थ, गांजा आणि मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटांचा गठ्ठा आढळला..Washim Crime: आमखेड्यात समाजातील वादातून युवकाचा खून; चार गंभीर जखमी विनाक्रमांकाच्या दुचाकी सोडून हल्लेखोर फरार.पोलिसांनी केलेल्या सखोल तपासात माल जप्त करण्यात आला आहे, त्यामध्ये ६० ग्रॅम वजनाचा एमडीएम (मेथिलिनडाइऑक्सिमेथेमफेटामाइन) सारखा पांढरा पदार्थ. सुमारे २ किलो गांजा. ३७८ पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटा एकूण (किंमत सुमारे १ लाख ८९ हजार रुपये. ) गुन्ह्यात वापरलेली ग्रे रंगाची बलेनो कार, दोन मोबाईल फोन आणि अन्य साहित्य. जप्त केलेल्या संपूर्ण मुद्देमालाची किंमत अंदाजे १८ ते २० लाख रुपये इतकी आहे..घटनेची माहिती मिळताच, उपविभागीय पोलीस अधिकारी नवदीप अग्रवाल यांनी स्वतः घटनास्थळी धाव घेतली आणि संपूर्ण परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन पाहणी केली. त्यांनी संबंधित पोलिसांना या प्रकरणाचा संपूर्ण छडा लावण्यासाठी कठोर आणि आवश्यक त्या पुढील तपासाच्या सूचना दिल्या आहेत. या अत्यंत गंभीर प्रकरणाचा तपास रिसोड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली युद्ध पातळीवर सुरू आहे..रिसोड शहरासारख्या शांत परिसरात अशा प्रकारचे अमली पदार्थ व बनावट नोटांचे घृणास्पद प्रकरण उघडकीस आल्याने नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ आणि संतापाची भावना पसरली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गंभीर स्वरूपात, मुळापासून तपास सुरू केला असून, या संपूर्ण साखळीचा पर्दाफाश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..Washim Crime: रिसोडमध्ये ३५ वर्षीय महिलेला सहा वर्षांपासून अत्याचार; आरोपी विरोधात फिर्याद दाखल.राज्याबाहेरचे 'कनेक्शन' असल्याची शक्यताकारवाईत सहभागी झालेल्या पोलिसांनी आरोपींना घटनास्थळीच मुसक्या आवळल्या. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संवेदनशील प्रकरणाचे धागेदोरे केवळ रिसोडपर्यंत मर्यादित नसून, राज्याबाहेरील काही मोठ्या व्यक्तींशी जोडले गेले असण्याची प्रबल शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. हे अमली पदार्थ व बनावट नोटांचे विशाल जाळे बाहेर राज्यातून संचालित होत असल्याचा पोलिसांना प्रबळ संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.