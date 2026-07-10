हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का? पाच महिन्यांत ३१३ शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन, सर्वाधिक संख्या यवतमाळमध्ये...

पश्चिम विदर्भात गेल्या पाच महिन्यांत ३१३ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. जानेवारी ते मे २०२६ या अवघ्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या पाच जिल्ह्यांत एकूण ३१३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे..या पाच जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक १०५ आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर अमरावती आणि अकोला या दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी ६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. वाशीममध्ये ४६, तर बुलढाणा जिल्ह्यात ४० शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे..Sindhudurg News: २३ वर्षांची झुंज संपता संपेना! हत्तींच्या दहशतीने तिलारी खोऱ्यातील बागायती नेस्तनाबूत.या प्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासकीय मदत अद्यापही वेळेत मिळालेली नाही. शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन अभियानांतर्गत अनेक प्रभावित कुटुंबांना अद्याप प्रत्यक्ष भेटही देण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. संकटाच्या काळात शासकीय मदत मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, ३१३ प्रकरणांपैकी केवळ ७६ कुटुंबे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. तर ५६ प्रकरणे विविध कारणांमुळे अपात्र घोषित करण्यात आली आहेत. सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे तब्बल १८१ प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे..Buldhana News: अवेळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा; संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतः जिल्ह्यासाठी ३७ कोटी १५ लाखांचा निधी मंजूर.तज्ज्ञांच्या मते, शेतकरी आत्महत्यांमागे पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा, शेतीमालाला न मिळणारा योग्य दर आणि नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक कारणं आहेत. त्यामुळे केवळ मदतीची घोषणा करून चालणार नाही, तर ती वेळेत आणि प्रभावीपणे संबंधित कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.