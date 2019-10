हे काय? रेल्वेगाडीतून पावणेतीन लाखांचा गांजा जप्त

गोंदिया : रेल्वे सुरक्षा दलाने अजमेर-पुरी एक्‍स्प्रेसमधून दोन ट्रॉलीबॅगमध्ये असलेला 27 किलो 838 ग्रॅम वजनाचा गांजा जप्त केला आहे. ही कारवाई येथील रेल्वेस्थानकावर रविवारी (ता. 13) रात्रीच्या सुमारास करण्यात आली. यातील आरोपींचा शोध सुरू आहे. रेल्वे पोलिसांनी जप्त केलेला गांजा 2 लाख 78 हजार 380 रुपये किमतीचा आहे.

अजमेर-पुरी एक्‍स्प्रेसमधून (18442) गांजाची वाहतूक होत असल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा बलाला मिळाली. रेल्वे सुरक्षा बलाचे उपनिरीक्षक एम. पी. राऊत, विनेक मेश्राम, बानबले, मिश्रा, एम. एन. लेदे, नासिर खान, आर. एस. बोरकर व सीआयबी गोंदिया यांनी फलाट क्रमांक चारवर ही एक्‍स्प्रेस आली असता, बोगींची तपासणी केली. बोगी क्रमांक 3 मधील 55 क्रमांकाच्या सीटवर दोन बॅग आढळून आल्यात. या बॅगची तपासणी केल्यावर त्यात गांजा असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी दोन्ही बॅग आपल्या ताब्यात घेतल्या. नायब तहसीलदारांच्या समक्ष सहायक सुरक्षा आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली जप्ती पंचनामा करण्यात आला. कारवाईदरम्यान, हिरव्या रंगाच्या ट्रॉली बॅगमध्ये 14.930 किलोग्रॅम 7 नग गांजाचे पॅकेट तर, लाल रंगाच्या ट्रॉली बॅगमध्ये 12.908 किलोग्रॅम वजनाचे 6 नग गांजाचे पॅकेट आढळून आले. दोन्ही बॅगमधील गांजाची किंमत 2 लाख 78 हजार 380 रुपये इतकी आहे. प्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

माथेफिरूंचे फलाटांवर फिरणे सुरूच

गोंदिया रेल्वेस्थानक प्रशासनाने 28 सप्टेंबरपासून विमानतळासारखी सुरक्षा व्यवस्था स्थानकावर लावली. पहिल्या दिवशी रेल्वेस्थानकात प्रवेश करणारे आणि स्थानकातून बाहेर पडणाऱ्यांची कसून चौकशी करण्यात आली. परंतु, हा प्रकार केवळ एक दिवस चालला. नंतर सगळा आलबेल कारभार सुरू झाला. सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. याचाच परिणाम म्हणून आजही माथेफिरूंचे कधीही फलाटावर जाणे आणि बाहेर निघण्याचे प्रकार सुरू आहेत.

Web Title: What is this Three lakh rupees of marijuana seized from the train