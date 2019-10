मोबाईलच्या अतिवापरामुळे महिलांचे जीवनही तणावग्रस्त 

बुटीबोरी, (जि. नागपूर) : मोबाईल मुळे ज्ञानाचे काम ऐका क्‍लिक वर मिळत असताना दुसरीकडे तास न तास युवा वर्ग व महिला मोबाईल वर दिसत आहेत यामुळे ,कुटुंबातील संवाद कमी झाला आहे ,व यामुळेच कुटूंबातील वाद वाढले असून अनेक कुटूंब तुटू लागली आहेत, असे मत डॉ. मनीषा रामटेके यांनी व्यक्त केले.

बुटीबोरी येथे रविवार धम्मचक्र प्रवर्तन दिन उत्सव समितीद्वारे म्हाडा कॉलनीत धम्म परिषदेत त्या मार्गदर्शन करीत होत्या. त्या म्हणाल्या, मोबाईल सर्वसामन्यांची गरज आहे. तासन्‌तास वापर केल्यामुळे अनेक व्यक्ती मानसिक आजारांना बळी या मोबाईल अतीवापराचे प्रमाण आता स्त्रिया मध्ये सुद्धा मोठ्‌या प्रमाणात जाणवत आहे. खर्च वाढल्याने परिवाराला मदत करण्यासाठी अनेक स्त्रिया व मुली जॉब करीत आहे व ते काम करून सुद्धा घरी आली की नेहमीचे कामे स्त्रियांनाच करावी लागतात त्यामुळे ती मानसीक तन तणाव वाढत जात आहे. धकाधकीच्या जीवनात महिलाचे आरोग्य कशा प्रकारे तणावमुक्त राहील. मोबाईलचा ठराविक वापर करणे का गरजेचे आहे व वरील समस्यांवर उपाय योजना सूचविल्या या विषयावर अनेक उपस्थिताना मार्गदर्शन केले.

