By

अमरावती : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांना आता वाय प्लस (Y Plus Security) दर्जाची सुरक्षा दिली जाणार आहे. गृहमंत्री अमित शहांच्या (Amit Shaha) आदेशानंतर नवनीत राणा यांना ही सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. नवनीत राणा यांच्या जीवाला धोका असल्याचा गुप्तचर यंत्रणेचा अहवाल असल्यामुळे राणा यांना वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Y Plus security To MP Navneet Rana)

हेही वाचा: मोठी बातमी! सदावर्तेंना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

नवनीत राणा या गेल्या काही दिवसांपासून अमरावतीतील शिवाजी महाराज्यांच्या पुतळ्याच्या विषयावरून चर्चेत होत्या. या प्रकरणात स्थानिक पोलीस आणि नवनीत राणा यांच्यातील वाद मोठ्या प्रमाणात विकोपाल गेला होता. एवढेच काय तर या प्रकरणी लोकसभेत हक्कभंग प्रस्तावदेखील राणा यांनी दाखल केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना दिल्लीची वारी करावी लागली होती. तसेच राणा या वेगवेगळ्या राज्य सरकारवर विविध विषयांवर नेहमी टीका करत असतात. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणेकडून केंद्राला देण्यात आला होता. या सर्व घडामोडींनंतर गृहविभागाकडून नवनीत राणा यांना वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा दिली जाणार आहे.

हेही वाचा: भविष्यात शिवसेनेशी युती होऊ शकते; प्रकाश आंबेडकरांचे सूचक वक्तव्य

राणा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती वेळोवेळी आवाज उठवत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे असून, त्यामुळे राणांना यापुढे वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. वाय प्लस दर्जाच्या सुरक्षेत जवळपास 11 कमांडो, दोन पायलट कार अशी चोवीस तासांसाठीची व्हिआयपी सेवा दिली जाते. यापूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आल्यानंतर केंद्रातर्फे किरीट सोमय्या यांनादेखील केंद्राकडून झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. त्यानंतर आता खासदार नवनीत राणा यांनादेखील वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.