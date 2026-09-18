Yavatmal Child News: घराजवळ खेळताना चार वर्षांचा चिमुकला बंद कारमध्ये अडकला; यवतमाळमध्ये उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू

घाटंजी : खेळता खेळता शेजारी उभ्या असलेल्या कारमध्ये गेलेला चार वर्षीय चिमुकला काही तास त्यातच अडकून राहिला आणि अखेर त्याचा मृत्यू झाला. बराच वेळ शोध घेतल्यानंतर अंश सुरज केळझरकर (वय अंदाजे ४ वर्ष) हा कारमध्ये बेशुद्धावस्थेत आढळून आला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.त्याला तातडीने घाटंजी ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने यवतमाळला हलविण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. चिखलवर्धा येथे गुरुवारी (ता. १७) दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. अंश घरासमोर खेळत होता. त्यानंतर तो शेजारी उभ्या असलेल्या कारमध्ये शिरला..मात्र, त्यानंतर त्याला कारमधून बाहेर पडता आले नाही. कुटुंबीयांना तो घराच्या परिसरातच खेळत असल्याचे वाटत होते. त्यामुळे काही काळ अंश कारमध्ये असल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली नाही.बराच वेळ उलटूनही अंश दिसत नसल्याने कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला..घराजवळ तसेच परिसरात शोध घेतल्यानंतर शेजारी उभ्या असलेल्या कारमध्ये तो असल्याचे आढळले. अंश बेशुद्ध अवस्थेत होता. बाहेर उन्हाचा कडाका असताना तो बंद कारमध्ये बराच वेळ राहिल्याने तो गुदमरला. कुटुंबीयांनी त्याला घाटंजी ग्रामीण रुग्णालयात नेले. मात्र, तेथे ऑक्सिजन उपलब्ध नसल्याचा आरोप नातेवाइकांकडून करण्यात आला. अंशला पुढील उपचारासाठी तातडीने यवतमाळला हलविणे आवश्यक होते. यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु वेळेवर रुग्णवाहिका मिळाली नसल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास. यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते मुज्जू पटेल यांच्या रुग्णवाहिकेची मदत घेण्यात आली. अंशला त्यातून यवतमाळ येथे पुढील उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.अंशचे वडील रोजमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.