दुहेरी हत्याकांडानं यवतमाळ हादरलं! जगत मंदिर परिसरात रक्तरंजित थरार नेमका कसा घडला?

यवतमाळ शहरातील जगत मंदिर परिसरात शनिवारी (ता. २३) रात्री दोन गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीत दोघांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. हल्ल्यात एकाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या जखमीचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. घटनेनंतर हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पळ काढला असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस रवाना झाले आहेत..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जगत मंदिर परिसरात शनिवारी रात्री दोन गटांमध्ये वाद झाला. या वादाचं रूपांतर हाणामारीत झालं. यावेळी दोघांवर तीक्ष्ण हत्याराने वार करण्यात आले. या हल्ल्यात अभय उर्फ मित्तम पाठोडे (रा. राजुरवाडी, घाटंजी, सध्या रा. उमरसरा) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर जाधव हा गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पसार झाले..Yavatmal News: अल्पवयीन मुलीस प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले; ४२ वर्षीय इसमाला संतप्त जमावाचा चोप, गुंज येथे परिस्थिती हातात बाहेर.दरम्यान, परिसरातील नागरिकांनी या घटनेची माहिती अवधुवाडी पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आणि जखमी जाधव याला पुढील उपचारांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात उपचार सुरू असताना जाधव याचाही मृत्यू झाला. त्यामुळे या घटनेत मृतांची संख्या दोन झाली. रात्रीच्या वेळी घडलेल्या या घटनेमुळे उमरसरा परिसरासह शहरातही चर्चेला उधाण आलं आहे. हल्ल्यामागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत..Yavatmal News: २४ तासांत दोन शेतकरी पुत्रांची जीव संपवला ;यवतमाळ जिल्ह्यातील घटना; नापिकी व कर्जाला कंटाळून कवटाळले मृत्यूला.या घटनेतील मृत अभय उर्फ मित्तम पाठोडे याच्यावर यापूर्वी विविध गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, त्याच्यावर दोन वेळा एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाईही करण्यात आली होती. मात्र, शनिवारी रात्री झालेल्या हल्ल्यामागे नेमकं कोणतं कारण होतं, हे अद्याप समजू शकलेलं नाही. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, हल्लेखोरांना ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.