Yavatmal: लाडक्या बहीणीसाठी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसचा एल्गार; केवायसीला मुदतवाढ द्या; अन्यथा मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा

यवतमाळ: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, तांत्रिक त्रुटींमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांना न्याय द्यावा, या मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे सोमवारी (ता. एक) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. 15 दिवसांत निर्णय न झाल्यास पुढील मोर्चा मंत्र्यांच्या घरावर नेण्याचा इशारा कार्याध्यक्ष मनीषा काटे (भोसले) यांनी दिला..मनीषा काटे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. अनेक महिलांना सुरवातीला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने त्यांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत..Premium|AI Impact on Data Entry Jobs India 2026 : एआयमुळे डेटा एंट्री नोकऱ्यांवर परिणाम, पण भारतात २०२६ पर्यंत लाखो नव्या करिअर संधी.ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधांचा अभाव, तांत्रिक अडचणी आणि माहितीच्या कमतरतेमुळे लाखो महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. मोर्चेकर्यांनी नवीन पात्र ठरलेल्या युवतींचा मुद्दाही उपस्थित केला. योजना सुरू झाली तेव्हा 21 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या अनेक युवती आता पात्र झाल्या आहेत..मात्र, अर्ज पोर्टल बंद असल्याने त्या लाभापासून वंचित आहेत. अशा युवतींसाठी अर्ज प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय बँक खाते लिंक नसणे, आधार क्रमांकातील चुका, तांत्रिक त्रुटी आदी कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या अर्जांना सुधारण्याची संधी द्यावी, तसेच अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांची प्रकरणे पारदर्शक पद्धतीने तपासून पात्र लाभार्थींना न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली..Pune Politics: महापालिकेपासून विधान परिषदपर्यंत ‘साखरपेरणी’; विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीमागील राजकीय गणित, पुण्यात दोन दिवसांतच फिरली समीकरणे.या आंदोलनात युवक जिल्हाध्यक्ष संकेत टोणे, दिलीप इंगोले, जावेद काझी, शीतल कुरटकर, ओंकार चव्हाण, मोनिका निनावे, संगीता ठाकरे, रामदास बनकर, वीरेंद्र चव्हाण, जयश्री हजारे, चंदा आत्राम, संजय मेश्राम, नर्मदा राठोड यांच्यासह शेकडो महिला सहभागी झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.