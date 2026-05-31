Mahayuti Tussle: विधान परिषद निवडणुकीत महायुती- महाविकास आघाडी आमनेसामने; उमेदवारी अर्जांच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय जत्रेला उधाण

यवतमाळ : स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा सोमवार (ता. १) हा अखेरचा दिवस असल्याने जिल्ह्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. आतापर्यंत केवळ एकच अर्ज दाखल झाला असला तरी सोमवारी राजकीय पक्षांचे उमेदवार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थकांच्या उपस्थितीत जोरदार शक्तिप्रदर्शन होणार असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात राजकीय जत्रेचे चित्र पाहायला मिळणार आहे..उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना महायुतीचा अधिकृत उमेदवार रविवारी रात्री उशिरापर्यंत निश्चित झालेला नव्हता. जागावाटपावरून भाजप आणि शिंदेसेनेत सुरू असलेल्या रस्सीखेचीतून महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष उघड झाला आहे. दोन्ही पक्षांकडून जागेवर दावा कायम असल्याने अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेत्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. दरम्यान, भाजपचे जिल्हा समन्वयक नितीन भूतडा यांनी सोमवारी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे महायुतीचा अधिकृत उमेदवार निश्चित होण्यापूर्वीच भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे मानले जात आहे. भूतडा यांच्या भूमिकेमुळे महायुतीतील स्पर्धा आणखी तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला गेली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, नगरपालिकांमधील गटनेते आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत उमेदवार निवड, मतांचे गणित आणि निवडणूक रणनितीवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. काँग्रेसकडून उमेदवाराची घोषणा अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय माजी आमदार, काही व्यावसायिक तसेच अपक्ष इच्छुकदेखील रिंगणात उतरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अखेरच्या दिवशी अनेक उमेदवार अर्ज दाखल करत निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. राजकीय समीकरणे, जागावाटपाचा पेच आणि उमेदवारांची उत्सुकता यामुळे सोमवारी विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रक्रियेला मोठी रंगत येणार असून जिल्ह्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू जिल्हाधिकारी कार्यालय ठरणार आहे..महायुतीत नेमका पेच कुठे?- जागेवर भाजप आणि शिंदेसेना दोघांचाही दावा- रविवारी रात्री उशिरापर्यंत उमेदवार निश्चित नाही- भाजपचे नितीन भूतडा अर्ज भरणार असल्याची घोषणा- अंतिम निर्णयासाठी वरिष्ठ नेत्यांकडे चेंडू- महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचा उमेदवार जवळपास निश्चित- अपक्ष उमेदवारांमुळे निवडणुकीत रंगत वाढण्याची शक्यता.कोणाकडे किती बळ?- महायुतीकडे सर्वाधिक मतदारांचे संख्याबळ- महाविकास आघाडीही विजयासाठी सज्ज- मित्रपक्ष व अपक्ष मतदारांची भूमिका ठरणार निर्णायक- उमेदवारीनंतरच खरी राजकीय लढत सुरू होणार.