Local Polls Alliance Tension: स्थानिक स्वराज्य निवडणुका : जागावाटपावरून भाजप-शिंदेसेनेत खदखद

यवतमाळ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजताच महायुतीतील भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यात जागावाटपावरून मोठी खदखद सुरू झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. दोन्ही पक्षातील इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली असताना, जागा कुणाच्या वाट्याला जाणार याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसल्याने कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये प्रचंड धाकधूक निर्माण झाली आहे. स्थानिक नेत्यांनीही या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळत निर्णयाचा चेंडू थेट मुंबई आणि दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाच्या कोर्टात टोलविल्याने संभ्रमाचे वातावरण अधिकच गडद झाले आहे..शिंदेसेनेकडून तब्बल नऊ जणांची नावे चर्चेत असल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात समोर येत आहे. त्यात पूर्वेश सरनाईक, दृष्यंत चतुर्वेदी, किरण पांडव या बाहेरील नावांसोबत जिल्ह्यातील सलीम खेतानी यांचेही नाव चर्चेत आहे. या संभाव्य उमेदवारांमुळे स्थानिक स्तरावरील जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक वर्ष पक्षासाठी काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना डावलून बाहेरील किंवा नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार का, असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित होऊ लागला आहे..दुसरीकडे भाजपमध्येही इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. माजी नगरसेवक, विद्यमान पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ते तसेच काही प्रभावी व्यावसायिकांनीही निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षाकडे जोरदार लॉबिंग सुरू केल्याची माहिती आहे. काही ठिकाणी इच्छुकांनी गुप्त बैठका, मतदारसंघातील दौरे आणि कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांनाही सुरुवात केली आहे. मात्र जागावाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला ठरत नसल्याने अनेकांच्या राजकीय आकांक्षा अधांतरीच लटकल्या आहेत..दरम्यान, काही महत्त्वाच्या जागांची अदलाबदल होऊ शकते, अशी जोरदार चर्चा दोन्ही पक्षांत सुरू आहे. सुरुवातीला एका पक्षाकडे जाणार असल्याचे जागा जाणार आता दुसऱ्या पक्षाकडे वळविले जाऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. यामुळे अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..महायुतीमध्ये वरवर एकोप्याचे चित्र दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात जागावाटपावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. भाजप आणि शिंदेसेना या दोन्ही पक्षांतील स्थानिक गटांनी आपापली ताकद वरिष्ठ नेतृत्वापुढे दाखविण्यासाठी हालचाली वाढवल्या आहेत. जिल्ह्यातील काही प्रभावी नेत्यांनी स्वतःच्या समर्थकांना उमेदवारी मिळावी यासाठी मुंबई दरबारात फिल्डिंग लावल्याचीही चर्चा रंगली आहे..विशेष म्हणजे, अंतिम निर्णय जाहीर होण्यास उशीर होत असल्याने कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थता दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही इच्छुकांनी पर्यायी राजकीय पर्यायांचाही शोध सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. अपक्ष लढण्याची तयारी, दुसऱ्या पक्षांशी संपर्क आणि स्थानिक समीकरणांची जुळवाजुळव या हालचालींनाही वेग आला आहे.