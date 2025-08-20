VIDEO : रेल्वे पुलासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात चार मुलं बुडाली; चौघांची प्रकृती चिंताजनक...यवतमाळमधील घटना, नेमकं काय घडलं?

Shocking incident in Yavatmal : रेल्वे उड्डाण पुलासाठी खोदलेल्या खड्डयात चार मुले बुडाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा शहरात २० ऑगस्टरोजी सायंकाळी साडेपाच वाजताच्या सुमारास हा प्रकार घडला. चारही मुलांना बाहेर काढण्यात आलं असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रीहान असलम खान (१३) गोलु पांडुरंग नारनवरे (१०) सोम्या सतीश खडसन (१०) वैभव आशीष बोधले (१४) अशी या मुलांची नावं आहेत. वेळेवर काही नागरिकांनी धाव घेऊन त्यांना बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला. मात्र मुलांची प्रकृती गंभीर असल्याने प्राथमिक उपचारांनंतर त्यांना यवतमाळ येथे हलविण्यात आले आहे..शहरात वर्धा–नांदेड रेल्वेमार्गाचे काम सुरू असून दारव्हा–नेर मार्गावर रेल्वे उड्डाणपुलासाठी मोठा खड्डा खोदण्यात आला आहे. पावसामुळे या खड्डयात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले होते. बुधवारी सायंकाळी ही मुले या खड्डयात आंघोळीसाठी उतरली. पोहता न आल्याने ती गाळात अडकली आणि पाण्यात बुडू लागली, त्यावेळी परिसरातील नागरिकांनी आरडाओरड ऐकून घटनास्थळी धाव घेतली..शर्थीचे प्रयत्न करून मुलांना बाहेर काढले. तत्काळ त्यांना दारव्हा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी यवतमाळला रेफर करण्यात आले. दरम्यान, या घटनेची माहिती शहरात पसरताच रुग्णालय परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन माहिती घेतली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.