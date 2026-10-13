यवतमाळमध्ये एसटी बस अन् दुचाकीचा भीषण अपघात, दोन सख्ख्या भावांसह तिघांचा मृत्यू

यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा-आर्णी मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला असून या अपघातात दोन सख्ख्या भावांसह तिघांचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. याशिवाय, पुसद तालुक्यात झालेल्या दुसऱ्या अपघातातही दोघांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या अपघातांत पाच जणांना जीव गमवावा लागला..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी दारव्हा आगाराची एसटी बस (एमएच ४० एन ९९८३) आर्णीहून दारव्हाकडे येत होती. त्याचवेळी एक दुचाकी दारव्हाकडून रामगावच्या दिशेने जात होती. सायखेडा-साजेगावदरम्यान दोन्ही वाहनांची जोरदार धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती की, दुचाकीवरील तिघांचाही मृत्यू झाला..Yavatmal News : शिंदेसेनेचा गड आला, पण सिंह गेला! मध्यवर्ती बँकेत शिंदेसेना ठरली युतीत ‘मोठा भाऊ’; काँग्रेसची सत्ता उलथवली, प्रतिष्ठेच्या लढतीत दिग्गजांना धक्के.किशोर रामराव चव्हाण (वय ३१) आणि दीपक रामराव चव्हाण (वय २६, दोघेही रा. रामगाव हरू, ता. दारव्हा) अशी मृत सख्ख्या भावांची नावे आहेत. त्यांच्यासोबत कुणाल लक्ष्मण पवार (वय १६, रा. झोंबाडी, ता. नेर) याचाही मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, रामगाव हरूसह परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास पोलीस करत आहेत..Yavatmal Bank ED Raids : थकबाकीदारांवर ‘ईडी’चा छापा महिला बँकेतील २४२ कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी यवतमाळ, वणी येथे कारवाई.पुसदमध्येही दोघांचा मृत्यूदरम्यान, पुसद तालुक्यातील नवीन पुलावर मंगळवारी सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास दुसरा भीषण अपघात झाला. १६ चाकी ट्रकखाली स्कुटी आल्याने यादव टारफे (वय अंदाजे २८, मूळ रा. निंगनूर, सध्या पुसद) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर युसूफ शाह चांद शाह ऊर्फ बाबा (वय ४५, रा. पुसद) यांचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. या अपघातानंतर पोलिसांनी संबंधित ट्रक जप्त केला असून, चालक सय्यद अथर अली सय्यद युसूफ अली याला ताब्यात घेतलं आहे. जिल्ह्यात एकाच दिवशी घडलेल्या दोन अपघातांत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.