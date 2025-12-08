विदर्भ

ZP Exam Controversy : उच्च जातीचे नाव काय? जिल्हा परिषदेच्या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत संतापजनक प्रश्न...

Yavatmal ZP Exam Controversy Over ‘High Caste’ Question : एकीकडे विदर्भात विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. तर दुसरीकडे असा प्रकार उघडकीस आला आहे. यावरून आता राजकीय वातावरण देखील तापण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनीही यावर संताप व्यक्त केला आहे.
Yavatmal ZP Exam Controversy

Yavatmal ZP Exam Controversy

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

यवतमाळ जिल्हा परिषदेअंतर्गत ‘मिशन कॉम्पिटेटिव्ह एक्सलन्स’ या उपक्रमाद्वारे घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत, उच्च जात कोणती? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी ही परीक्षा घेण्यात आली. जातीव्यवस्थेवर विचारण्यात आलेल्या या प्रश्नानंतर आता सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे. अशा प्रश्नामुळे मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती आता अनेकांकडून व्यक्त केली जाते आहे.

Loading content, please wait...
Yavatmal
Yavatmal District
caste
casteism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com