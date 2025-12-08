ZP Exam Controversy : उच्च जातीचे नाव काय? जिल्हा परिषदेच्या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत संतापजनक प्रश्न...

यवतमाळ जिल्हा परिषदेअंतर्गत ‘मिशन कॉम्पिटेटिव्ह एक्सलन्स’ या उपक्रमाद्वारे घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती सराव परीक्षेत, उच्च जात कोणती? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी ही परीक्षा घेण्यात आली. जातीव्यवस्थेवर विचारण्यात आलेल्या या प्रश्नानंतर आता सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे. अशा प्रश्नामुळे मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती आता अनेकांकडून व्यक्त केली जाते आहे. .एकीकडे विदर्भात विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. तर दुसरीकडे असा प्रकार उघडकीस आल्याने यावरून आता राजकीय वातावरण देखील तापण्याची शक्यता आहे. यावर राजकीय प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनीही यावरून संताप व्यक्त केला आहे.सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे..Nashik TET Exam : शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा कळस! एआय तंत्रज्ञान असतानाही प्रश्नपत्रिकांच्या अदलाबदलीने विद्यार्थ्यांचे नुकसान.''यवतमाळ जिल्ह्यात इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता आणि निकालाची टक्केवारी वाढावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पुढाकार घेत टार्गेट पीक अप्स संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांकडून सराव मोहीम राबिविली होती. या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका मध्ये यापैकी उच्च जात कोणती? असा प्रश्न शालेय विद्यार्थ्यांना विचारला गेला आहे, हे संतापजनक आहे'', अशी प्रतिक्रिया यशोमती ठाकूर यांनी दिली..पुढे बोलताना, ''फुले शाहू आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात जातीअंताची पर्वतनाची चळवळ उभी केली. या महामानवांनी जातीअंतासाठी समाजाला शिक्षणाचा मार्ग दाखवला. आज मनुवादी व्यवस्था शिक्षणात मनुवादी विचार रुजवून जातीअंताची लढाई संपवू पाहत आहे'', अशी टीकाही त्यांनी केली..TET Exam : “माझी परीक्षा महत्त्वाची की लग्न?”; मुलाच्या प्रश्नाने हतबल पित्याच्या डोळ्यात अश्रू, नेमकं काय घडलं?.यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकल्पनेतून 'टार्गेट पीक ॲप' अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा घेतली जाते आहे. याच परीक्षेत जातीव्यवस्थेवर प्रश्न विचारण्यात आला आहे. या सराव पेपरमधील ‘सेट ए’ मधील प्रश्न क्रमांक ७६ हा अनेकांसाठी धक्कादायक होता. या पेपरमध्ये, “उच्च जातीचे नाव काय?” असा प्रश्न विचारला आणि त्याला अ) ब्राह्मण, ब) क्षत्रिय, क) शूद्र, ड) वैश्य, हे पर्याय दिले होते. यावरूनच आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.